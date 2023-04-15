«Винисиус олицетворяет фантазию, скорость и интеллект. Фантастический игрок». Роберто Карлос о вингере «Реала»

Теги Реал Мадрид Роберто Карлос Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Роберто Карлос назвал вингера «Реала» Винисиуса фантастическим игроком.

«Винисиус олицетворяет фантазию, скорость и интеллект. Фантастический игрок.

Игра в его исполнении – это зрелище», – сказал экс-защитник «Реала».

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23 комментария

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Butrymovich Mikalai
интелект?
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Токосо Томимо
Как в анекдоте: "Прям не п**да, а чудо-йогурт какой-то!"
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Tyrone Woodley
Ответ Кино Музыка
Первый случай, когда из бразильца лепят звезду. Раньше они ими были сами.
Да ладно, может у тебя память короткая? Робиньо хотя бы вспомни...
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Григорий Геник
Его игра заставляет уважать его, результативный, крутой!
Главное, стоит отметить, что на планете это наверное единственный игрок с таким сильным прогрессом.
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Кино Музыка
Первый случай, когда из бразильца лепят звезду. Раньше они ими были сами.
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Master Slova
Винисиус и интеллект, это слова антонимы
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Raul14
ого! две жены Мостового (ригоберкаГуру) тут как тут))
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Великий Алонсо
Интеллект? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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MADRiD_00
У Вини еще не пропали проблемы с последним решением у ворот. Но при этом он забил немало голов и сделал столько же ассистов. Абсолютно топ игрок👍🏻
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zero-vrn
Ответ Barbambia
Кроме скорости не с чем согласиться. Фантазии ноль. Интеллекта ноль. Зато провокации, постоянные крики и недовольства присутствует.
мы поняли, у тебя совсем не бомбит))
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TravenS
Хорошо, что не уточнил) ведь под этими словами скрывается фантазия афтаназика, скорость черепахи и интеллект рептилоида)
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Jese Rodrigues
И физику. Винисиус очень вынослив.
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Cruel Snake
Риго, долго 😭 что-бы тебя на сайт вернули? Не по мужски. Да и в целом чище было без такого
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DolJun
интеллект вряд ли, при всем уважении)
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GuruFutbola
Ответ Wolfy777
Как у тебя
«Сам дурак» 🤣
Каждый день убеждаюсь в уровне интеллекта глоров меньше чем клуба. Ну а что, какие игроки в клубе, таких глоров и привлекают)
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Tpy6kaMerlina
Мало смотрю матчи Реала, но о чем вещает Роберто? Фантазии и игрового интеллекта там на дне бочки.
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣
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Cruel Snake
Бразилец хвалит бразильца 👍но! Абсолютно заслуженно и по делу
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Barbambia
Кроме скорости не с чем согласиться.
Фантазии ноль.
Интеллекта ноль.
Зато провокации, постоянные крики и недовольства присутствует.
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Игорь Климов
Это конечно смелое заявление от Карлоса, но оно пока не полностью соответствует действительности.
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Бестрофейник 19/20
В прошлом сезоне сыграл отлично. В этом время от времени отвлекается на провокации. Надеюсь ещё больше прибавит в будущем
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Wolfy777
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Как у тебя
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С бодуна
Олицетворяет симуляцию ,провокацию и отвращение к футболу как к мужскому виду спорта.
+5
-11
-6
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GuruFutbola
Комментарий удален модератором
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