«Винисиус олицетворяет фантазию, скорость и интеллект. Фантастический игрок». Роберто Карлос о вингере «Реала»
Роберто Карлос назвал вингера «Реала» Винисиуса фантастическим игроком.
«Винисиус олицетворяет фантазию, скорость и интеллект. Фантастический игрок.
Игра в его исполнении – это зрелище», – сказал экс-защитник «Реала».
Главное, стоит отметить, что на планете это наверное единственный игрок с таким сильным прогрессом.
Каждый день убеждаюсь в уровне интеллекта глоров меньше чем клуба. Ну а что, какие игроки в клубе, таких глоров и привлекают)
Фантазии ноль.
Интеллекта ноль.
Зато провокации, постоянные крики и недовольства присутствует.