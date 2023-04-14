Малком и Клаудиньо создали официальные сообщества во ВКонтакте .

«Малком и открыли официальные сообщества ВКонтакте! 💙 Теперь следить за жизнью футболистов «Зенита» можно в главной российской социальной сети.

13 апреля Клаудиньо лично побывал в историческом офисе ВКонтакте, расположенном в Доме Зингера на Невском, 28.

Игрок узнал главные факты о социальной сети, увидел, как работают петербургские сотрудники ВКонтакте, сфотографировался в куполе с видом на Казанский собор, а также оставил автограф на стене внутри штаб-квартиры.

Клаудиньо стал четвертым футболистом «Зенита», побывавшим в гостях у ВКонтакте. В 2012-м первый визит туда совершил Роман Широков, в 2019-м – Артем Дзюба, в 2022-м – Алексей Сутормин», – сказано в сообщении пресс-службы « ».

Фото: t.me/fczenit, t.me/fczenit

Страница Малкома во ВКонтакте доступна по этой ссылке, а страница Клаудиньо – по этой.

Напомним, 24 февраля Малком и Клаудиньо стали гражданами России.