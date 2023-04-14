Малком и Клаудиньо создали официальные сообщества во ВКонтакте

Теги Зенит премьер-лига Россия соцсети Малком Клаудиньо Футбол

Малком и Клаудиньо создали официальные сообщества во ВКонтакте .

«Малком и Клаудиньо открыли официальные сообщества ВКонтакте! 💙 Теперь следить за жизнью футболистов «Зенита» можно в главной российской социальной сети.

13 апреля Клаудиньо лично побывал в историческом офисе ВКонтакте, расположенном в Доме Зингера на Невском, 28.

Игрок узнал главные факты о социальной сети, увидел, как работают петербургские сотрудники ВКонтакте, сфотографировался в куполе с видом на Казанский собор, а также оставил автограф на стене внутри штаб-квартиры.

Клаудиньо стал четвертым футболистом «Зенита», побывавшим в гостях у ВКонтакте. В 2012-м первый визит туда совершил Роман Широков, в 2019-м – Артем Дзюба, в 2022-м – Алексей Сутормин», – сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Фото: t.me/fczenitt.me/fczenit

Страница Малкома во ВКонтакте доступна по этой ссылке, а страница Клаудиньо – по этой.

Напомним, 24 февраля Малком и Клаудиньо стали гражданами России.

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32 комментария

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Вадим Григорьев
Ответ BaltikaSPb
А у Промеса страничка в даркнете, но он скромный и это не афиширует))
Сопли подбери
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Ковид 07.10.52
Риобург гуляет....
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Вадим Григорьев
Ответ munhin
это пишет чел, чьи болельщики в нужный момент начинают жечь фаеры, вследствие чего вводят фай айди )
Ваши болельщики жгут фаеры не реже,пронося их в нужных местах
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Juninho P.
они остаются
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BaltikaSPb
А у Промеса страничка в даркнете, но он скромный и это не афиширует))
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munhin
Ответ ЦСКА1960
Зенит полноправная часть государственной пиар-машины.
это пишет чел, чьи болельщики в нужный момент начинают жечь фаеры, вследствие чего вводят фай айди )
+9
-3
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munhin
Вот и ответ для чего было гражданство. В нужный момент они всех позовут на голосование, а потом по всем каналам будут показывать их на избирательном участке.
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AdekvaT
Ответ Лёха Артемьев
Осталось зарегаться на Госуслугах
Они повязали себя с Россией окончательно) Серьёзный шаг)
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Mechel**
В историческом офисе менты тоже работали, как сотрудники?
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Сергей Жарковский
Нормальные бразильские россияне!👍
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Mixalblch
Ответ Кирилл Сидеров
повестка и так придет)))
А теперь не важно придёт / не придёт. В некий "реестр" вписали и здравствуй юность в сапогах
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фут.Боль
Самое смешное - это фраза "отправить деньги" на их страницах.
Теперь "московские бабушки" будут беднеть без посредников. Очередной заговор🤭
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Кирилл Сидеров
Ответ Mixalblch
Аккаунты на Госуслугах уже создали?
повестка и так придет)))
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Саша Пушкин
Ответ ЦСКА1960
Зенит полноправная часть государственной пиар-машины.
Очень характерно, что псевдоармейский клуб все последние десятилетия лишь эксплуатировал тему армии в маркетинговых целях. Приклеивая армейские звезды на свою продукцию, чтобы она лучше продавалось.
Сегодня же для пропаганды милитаризма в стране какие-нибудь ФК Химки делают гораздо больше так называемого армейского клуба.
Безотносительно поддерживает ли человек СВО или нет, выглядит лыжный клуб с этой точки зрения нелепо и карикатурно. Ряженные вы армейцы.
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Дмитрий9779
Дааа,а фотограф-то от Бога.
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Spaten
Сейчас одноклассницы по бразильским партам хлынут на сайт)) как показывает практика там ещё есть с кем пообщаться
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porosenochek
Пусть теперь просят Дурова вернуть стену...
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Толик Вдовенко
100% личная инициатива, как и с гражданством, слишком сильном им понравилась эта социальная сеть и совершенно точно им не денег навалили мешками чтобы использовать их в качестве пиара страны/соц.сети и т.д, так только завистливые языки могут подумать.
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a-fon
Качайте деньги сразу ещё одно классное приложение ребята-футболисты: Госуслуги называется.
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-1
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S1rAlex
ВК перестал для меня существовать после того, как фсб отжала его у Дурова.
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-4
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Mixalblch
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Они то наверно еще не в курсе
Мелкий шрифт надо читать
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Mixalblch
Аккаунты на Госуслугах уже создали?
Они то наверно еще не в курсе
+4
-2
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Оригинальный Ник
Ответ Фут.Боль
Самое смешное - это фраза "отправить деньги" на их страницах.
А ещё у Малкома ссылка на группу Клаудиньо с подписью "мой бро", а в группе Клаудиньо — тоже ссылка на группу Клаудиньо с той же подписью
+5
-3
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Mixalblch
Аккаунты на Госуслугах уже создали?
+41
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Виктор
Ответ ЦСКА1960
Зенит полноправная часть государственной пиар-машины.
Не болельщикам ЦСКА об этом говорить.
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