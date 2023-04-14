Малком и Клаудиньо создали официальные сообщества во ВКонтакте
Малком и Клаудиньо создали официальные сообщества во ВКонтакте .
«Малком и Клаудиньо открыли официальные сообщества ВКонтакте! 💙 Теперь следить за жизнью футболистов «Зенита» можно в главной российской социальной сети.
13 апреля Клаудиньо лично побывал в историческом офисе ВКонтакте, расположенном в Доме Зингера на Невском, 28.
Игрок узнал главные факты о социальной сети, увидел, как работают петербургские сотрудники ВКонтакте, сфотографировался в куполе с видом на Казанский собор, а также оставил автограф на стене внутри штаб-квартиры.
Клаудиньо стал четвертым футболистом «Зенита», побывавшим в гостях у ВКонтакте. В 2012-м первый визит туда совершил Роман Широков, в 2019-м – Артем Дзюба, в 2022-м – Алексей Сутормин», – сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».
Фото: t.me/fczenit, t.me/fczenit
Страница Малкома во ВКонтакте доступна по этой ссылке, а страница Клаудиньо – по этой.
Напомним, 24 февраля Малком и Клаудиньо стали гражданами России.
Сегодня же для пропаганды милитаризма в стране какие-нибудь ФК Химки делают гораздо больше так называемого армейского клуба.
Безотносительно поддерживает ли человек СВО или нет, выглядит лыжный клуб с этой точки зрения нелепо и карикатурно. Ряженные вы армейцы.