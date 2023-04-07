Карвальо о ЦСКА: «Самые крупные дерби были со «Спартаком», но самые трудные игры – с «Зенитом». У «Спартака» мы всегда выигрывали, жили на премиальные»

Даниэл Карвальо считает, что ЦСКА в его время было сложнее обыграть «Зенит», чем «Спартак»

– Для вас самый главный матч был со «Спартаком». Какие ты помнишь самые большие премиальные, который клуб выдал за победу над «Спартаком»?

– Да, самые крупные дерби того времени – со «Спартаком». Но самые трудные игры были против « ». У « » мы всегда выигрывали.

– Когда играли со «Спартаком», были какие-то дополнительные премиальные?

– Да, за дерби всегда больше платили. Мы тогда на премиальные жили, все дерби выигрывали.

В то время за победу в обычной игре платили 10 тысяч долларов, за дерби давали 20 тысяч. В лучшие годы в Москве я жил только на премиальные, а всю зарплату оставлял отцу, – вспомнил экс-хавбек в беседе с «Это футбол, брат!»