Карвальо о ЦСКА: «Самые крупные дерби были со «Спартаком», но самые трудные игры – с «Зенитом». У «Спартака» мы всегда выигрывали, жили на премиальные»
Даниэл Карвальо считает, что ЦСКА в его время было сложнее обыграть «Зенит», чем «Спартак»
– Для вас самый главный матч был со «Спартаком». Какие ты помнишь самые большие премиальные, который клуб выдал за победу над «Спартаком»?
– Да, самые крупные дерби того времени – со «Спартаком». Но самые трудные игры были против «Зенита». У «Спартака» мы всегда выигрывали.
– Когда играли со «Спартаком», были какие-то дополнительные премиальные?
– Да, за дерби всегда больше платили. Мы тогда на премиальные жили, все дерби выигрывали.
В то время за победу в обычной игре платили 10 тысяч долларов, за дерби давали 20 тысяч. В лучшие годы в Москве я жил только на премиальные, а всю зарплату оставлял отцу, – вспомнил экс-хавбек ЦСКА в беседе с «Это футбол, брат!»
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