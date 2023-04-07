Карвальо о ЦСКА: «Самые крупные дерби были со «Спартаком», но самые трудные игры – с «Зенитом». У «Спартака» мы всегда выигрывали, жили на премиальные»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Даниэл Карвальо деньги Футбол

Даниэл Карвальо считает, что ЦСКА в его время было сложнее обыграть «Зенит», чем «Спартак»

– Для вас самый главный матч был со «Спартаком». Какие ты помнишь самые большие премиальные, который клуб выдал за победу над «Спартаком»?

– Да, самые крупные дерби того времени – со «Спартаком». Но самые трудные игры были против «Зенита». У «Спартака» мы всегда выигрывали.

– Когда играли со «Спартаком», были какие-то дополнительные премиальные?

– Да, за дерби всегда больше платили. Мы тогда на премиальные жили, все дерби выигрывали.

В то время за победу в обычной игре платили 10 тысяч долларов, за дерби давали 20 тысяч. В лучшие годы в Москве я жил только на премиальные, а всю зарплату оставлял отцу, – вспомнил экс-хавбек ЦСКА в беседе с «Это футбол, брат!»

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14 комментариев

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владимир косягин
Король футбола.
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Честный контроль
Да ФКСМ вообще был мальчиком для битья в эру Карвальо.
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Тайосич
Получается, Спартак многих футболистов спас от голодной смерти. Крайне благородный клуб.
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Gocha
Ответ Arti22
Ну не всегда же, Баженов при нём коням завалил в том матче, где серия прервалась
Он был в аренде в тот год.)
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Tsamourlidis_mufc
Карвал и жеребцы того ЦСКА - хозяева Москвы
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Konstantin Zorin
Чета рано у него деменция началась. Или это только по отношению к Спартаку?
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Иван Правспарт
Так за счёт Спартака и жили.
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Сыр ,,Дружба,,
Ответ Arti22
Ну не всегда же, Баженов при нём коням завалил в том матче, где серия прервалась
После 8 лет.....только ничьи были
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Arti22
Ответ Сыр ,,Дружба,,
Он не звездит, в его время спартак 8 лет не мог выиграть у ЦСКА
Ну не всегда же, Баженов при нём коням завалил в том матче, где серия прервалась
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Сыр ,,Дружба,,
Ответ Arti22
Не ну так звездеть я тоже могу
Он не звездит, в его время спартак 8 лет не мог выиграть у ЦСКА
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igls54
Дерби со Спартаком было крупное, но какое-то одностороннее
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Валерий Анташов
На премиальные за победу над Зенитом долго не проживёшь. )
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Arti22
Не ну так звездеть я тоже могу
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Coodesnik
Ну а кто у спартака то не выигрывает?)
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