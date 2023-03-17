«Ференцварош» Черчесова проиграл 3 матча подряд и вылетел из Лиги Европы от «Байера»

Теги Байер Станислав Черчесов Лига Европы УЕФА высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

«Ференцварош» Станислава Черчесова проиграл три матча подряд.

Венгерский клуб вылетел из Лиги Европы, уступив «Байеру» 0:4 по сумме двух матчей.

У команды Черчесова, таким образом, теперь три поражения подряд – два от «Байера» и одно от «Академии Пушкаша» в чемпионате Венгрии.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моутиньо оформляет 40
Не проиграл 3 матча подряд, а совершил деэскалацию, провел перегруппировку и принял непростое решение по ЛЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veles3101
вылет из ЛЕ прошел строго по заранее утвержденному плану. Принято решение вывести контингент из города Ливеркузенска на перегруппировку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БолельщикСоСтажем
Не проиграл и вылетел, а приостановил участие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уэмбли Стедиум
СВО не удалась у Черчесова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Антонов
Носи усы, носи не ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Мальдини
Генерал! Я вам должен сказать, что вы
вроде крылатого льва при входе
в некий подъезд. Ибо вас, увы,
не существует вообще в природе.
Нет, не то чтобы вы мертвы
или же биты – вас нет в колоде.

И. Бродский
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Денис
Ну в целом я думаю от него врятли требовали большего, плей оф хотябы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Дивизия Черчесова была взята в котёл, вымотана и разгромлена в битве при Леверкузене

Остатки войск отступили к Будапешту, где сначала встретили сопротивление "Пятой колонны" (так называемая Академия Пушкаша), а после и вовсе были схвачены и окончательно добиты стремительно наступавшей немецкой армией

Полевого генерала ждёт трибунал...
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Закончилась эра бригадного генерала!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Ждем отчет о том кто сколько пробежал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Ганбаров
Не проиграл три матча подряд, а завершил трилогию!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Это называется - молодец среди овец , а среди молодцов сам овца
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
исянов
черчес классный тренер и в еврокубках тоже не позорится, ну кроме 1-4 с мясом от киева. стыдно за тех, кто называл его физруком. какой-нибудь карпин бы еще в квалификации от мальты вылетел
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toomey
Проиграл? Уступил? Как вы можете такое писать?! Это был жест доброй воли от полевого командира
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вратарь Бага
Не вылетел, а завершил выступление!
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sprmn
Пора в душ
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stason79
Во-первых не вылетел, а освободил дорогу Луневу.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Диаби конечно хорош, уже давно заслужил пойти на повышение, никакого пиара вокруг него нет но игрок однозначно топовый.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Не вылетел из Лиги Европы, а совершил тактическое отступление😎
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий