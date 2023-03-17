«Ференцварош» Черчесова проиграл 3 матча подряд и вылетел из Лиги Европы от «Байера»

« » проиграл три матча подряд.

Венгерский клуб вылетел из , уступив « » 0:4 по сумме двух матчей.

У команды Черчесова, таким образом, теперь три поражения подряд – два от «Байера» и одно от «Академии Пушкаша» в чемпионате Венгрии.

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