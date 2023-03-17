«Ференцварош» Черчесова проиграл 3 матча подряд и вылетел из Лиги Европы от «Байера»
«Ференцварош» Станислава Черчесова проиграл три матча подряд.
Венгерский клуб вылетел из Лиги Европы, уступив «Байеру» 0:4 по сумме двух матчей.
У команды Черчесова, таким образом, теперь три поражения подряд – два от «Байера» и одно от «Академии Пушкаша» в чемпионате Венгрии.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
вроде крылатого льва при входе
в некий подъезд. Ибо вас, увы,
не существует вообще в природе.
Нет, не то чтобы вы мертвы
или же биты – вас нет в колоде.
И. Бродский
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