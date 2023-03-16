Сантос о незабитом пенальти в серии с «Динамо»: «Если бы вратарь прыгнул в другой угол, был бы иной результат. Это лотерея»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Игорь Лещук Дуглас Сантос Футбол

Дуглас Сантос высказался о вылете «Зенита» из Фонбет Кубка России от «Динамо».

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти). Лещук отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса в послематчевой серии.

– Как можно объяснить такой результат, когда команда уже на первой минуте пропускает. Это был недонастрой или что?

– К сожалению, в футболе такое происходит. Скажу честно, тяжело начинать игру, пропустив уже на первой минуте. После этого нам удалось как-то вернуть свой ритм, показывать свой футбол на протяжении долгого количества времени, создавать моменты. К сожалению, не удалось их реализовать.

Понятно, это не тот матч, который мы хотели провести, но такие матчи тоже нужны, чтобы извлекать из них уроки, делать работу над ошибками и становиться лучше. 

– Момент с пенальти, который вы исполнили. Что не получилось: вратарь хорошо сыграл или удар был не лучшим?

– Пенальти – это лотерея. Я выбрал сторону, вратарь тоже принял для себя решение. Если бы он прыгнул в другой угол, мы бы сейчас обсуждали другой результат. Так получилось, что наши мысли совпали, ему удалось отразить этот удар, и мы проиграли. Очень грустно. Повторюсь, не только победы дают пищу для размышлений, в поражениях ее еще больше. Нужно сделать выводы и идти дальше.

– На вашем счету сегодня голевая передача. Чего не хватило, чтобы забить еще больше? Казалось, что можете и второй, и третий забивать.

– К сожалению, сегодня нам не хватило и интенсивности, не смогли показать ту интенсивную игру, которую следовало бы. А когда тебе не хватает интенсивности, к сожалению, порой, игра подкидывает сюрпризы, чаще всего неприятные. Это и случилось сегодня. Мы не показали ту игру, которую должны были и в итоге уступили. 

– С победой в чемпионате, но без Кубка сезон будет успешным?

– Не буду заглядывать в будущее. Пока сезон в чемпионате складывается для нас хорошо, мы лидируем. Кубок, к сожалению, для нас уже прошлое. Ближайшая игра с ЦСКА на выезде для нас будет важная. Мы с голодом до побед приедем в Москву и постараемся в оставшейся части сезона показывать свою игру в каждом матче, – сказал защитник «Зенита».

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42 комментария

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7партак
Ответ frol92
А если бы судья не был лупоглазым чудаком на букву М, то вы бы и до лотереи не дотянули🤡
Судья поставил бы более очевидный пенальти на Бакаеве
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7партак
Ответ Назар Игорь
В этой игре кроме Клаудиньо все зенитовцы получают жирные двойки. Семаку вообще единица с минусом. Весь матч равнодушно наблюдал за безвольной игрой своей команды.
Клаудиньо был одним из худших. Его обрезы когда он сыграл пяткой и пошел в обаодку в штрафной чуть не привел два раза. Ну и скандал с пенальти его ног дело)) суеты много толку никакого.
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7партак
Ответ Любовь Мелехова
Да там почти все играли как будто товарняк был, начиная с ляпа вратаря на первых секундах, а в концовке привоз Чистякова штрафного.
А в чем там ляп вратаря? Просто был хороший удар влетел дурак. Динамо вообще везло в этом матче.
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7партак
Ответ Дмитрий Валерьевич
Удивлён что судья не бегал после каждого пенальти от Динамо к ВАР........ ------Неееее ну тут точно не пенальти! -----Евгений это серия пенальти, успокойтесь!
Что же ты не удивляешься что судья не поставил пенальти на Бакаеве? Или это другое?))
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7партак
Если штатный пенальтист такую чушь несёт то какой он штатный пенальтист.
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korobokchekhova
А если вратарей вообще небыло, тоже был бы другой результат))
И игра весёлая такая...
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shava72
Когда били Спивак или Тимощук, они били так, что даже угадай вратарь угол - влетит вместе с мячом. А катнуть чуть-чуть, не применяя силы, особенно, как это сделал Кузяев - конечно, может не сработать.
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Trash Talking
Кстати, никогда не понимал восхищений Сантосом, мол это прекрасная замена Кришито в Зените. Даже до этого матча Сантос для меня был просто рядовым игроком типа Караваева: капитанской игры я от него не вижу, как таковых сильных сторон нет, стандарты подавать совсем не умеет, хотя является штатным игроком для подачи угловых. В матче со Спартаком оказалось, что он еще и пенальти бить не умеет. Вот и вчера, когда он подходил к точке, я уже мысленно попрощался с кубком. Самый неталантливый из всех зенитовских бразильцев. Даже Иван был на своей позиции помастеровитее.
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Дмитрий Валерьевич
Удивлён что судья не бегал после каждого пенальти от Динамо к ВАР........
------Неееее ну тут точно не пенальти!
-----Евгений это серия пенальти, успокойтесь!
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Иван Ганичев
Если б у бабки был ***, она была бы дедом
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a_efimova10
Ответ Leon33
Заменили Вендела, а в протоколе ошибочно был написан Сантос
теперь понятно, спасибо за ответ))
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Любовь Мелехова
Ответ SMART789
Мне кажется люди которые считают пенальти лотереей не должны их исполнять Сантос провалил вчерашний матч, его игра в центре ужасна
Да там почти все играли как будто товарняк был, начиная с ляпа вратаря на первых секундах, а в концовке привоз Чистякова штрафного.
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иван кочубей
Ответ Назар Игорь
В этой игре кроме Клаудиньо все зенитовцы получают жирные двойки. Семаку вообще единица с минусом. Весь матч равнодушно наблюдал за безвольной игрой своей команды.
что бесит, когда вышел Ерохин и вся "банда" лавочников, все развалилось совсем. Неужели нет стремления играть в основе?
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Semen B
Ответ Только Крылья
это не лотерея! это мастерство и нервы. как бьющего, так и вратаря. кто кого переиграет, перехитрит, кто не дрогнет.
И всё заканчивается тем, угадал вратарь направление и высоту удара или нет.

Мастерство и нервы важны, конечно, но и доля везения никуда не девается.
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Яков Фридман
Вчера было стыдно, что болею за Зенит.
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Konstantin Zorin
Сантос: "Не привычно как-то пропускать на второй минуте и, когда вратарь прыгает в тот угол, в который я бью..."
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Любовь Мелехова
Ответ иван кочубей
наравне с Кузяевым худшие игроки матча, просто жесть.
Кузяев уже второй раз подряд пенальти не забивает. Удар слабый, как будто нога ватная.
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Leon33
Ответ a_efimova10
Почему Дуглас Сантос вообще бил пенальти? Его же заменили на 90 мин. Я правильно понимаю, что если бы он забил тот пенальти, и Зенит бы выиграл в серии, то их бы дисквалифицировали за это нарушение?)
Заменили Вендела, а в протоколе ошибочно был написан Сантос
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SMART789
Мне кажется люди которые считают пенальти лотереей не должны их исполнять

Сантос провалил вчерашний матч, его игра в центре ужасна
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fil_spb
Ну ёлки, Дуглас, какой другой угол? Пробей сильно в угол, ещё лучше в "девять" и куда там прыгнул вратарь вообще никого интересовать не будет. Так что это никакая не лотерея, а исполнительское мастерство и психологическая устойчивость. Но теперь я хоть понимаю почему Дуглас не штатный пенальтист, с такой то логикой. Хотя наши штатные не лучше.
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a_efimova10
Почему Дуглас Сантос вообще бил пенальти? Его же заменили на 90 мин. Я правильно понимаю, что если бы он забил тот пенальти, и Зенит бы выиграл в серии, то их бы дисквалифицировали за это нарушение?)
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Stanislav Orlov
Ответ ЗЕНИТ65
Если бы поставили пенальти на Бакаеве и Чистякове был бы другой результат.
если в нике это год рождения, то это ппц. феереческий
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fellx
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Pelerin
Ответ ЗЕНИТ65
Если бы поставили пенальти на Бакаеве и Чистякове был бы другой результат.
Зенит засудили!!1!!!
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Назар Игорь
Ответ rospierdolator
Клаудиньо - пижон. Все эти пятки бесконечные еще ему аукнутся.
Побольше бы в нашем чемпионате таких " пижонов". А вот зависть нехорошая черта.
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