Сантос о незабитом пенальти в серии с «Динамо»: «Если бы вратарь прыгнул в другой угол, был бы иной результат. Это лотерея»

высказался о вылете «Зенита» из Фонбет Кубка России от «Динамо».

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти). Лещук отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса в послематчевой серии.

– Как можно объяснить такой результат, когда команда уже на первой минуте пропускает. Это был недонастрой или что?

– К сожалению, в футболе такое происходит. Скажу честно, тяжело начинать игру, пропустив уже на первой минуте. После этого нам удалось как-то вернуть свой ритм, показывать свой футбол на протяжении долгого количества времени, создавать моменты. К сожалению, не удалось их реализовать.

Понятно, это не тот матч, который мы хотели провести, но такие матчи тоже нужны, чтобы извлекать из них уроки, делать работу над ошибками и становиться лучше.

– Момент с пенальти, который вы исполнили. Что не получилось: вратарь хорошо сыграл или удар был не лучшим?

– Пенальти – это лотерея. Я выбрал сторону, вратарь тоже принял для себя решение. Если бы он прыгнул в другой угол, мы бы сейчас обсуждали другой результат. Так получилось, что наши мысли совпали, ему удалось отразить этот удар, и мы проиграли. Очень грустно. Повторюсь, не только победы дают пищу для размышлений, в поражениях ее еще больше. Нужно сделать выводы и идти дальше.

– На вашем счету сегодня голевая передача. Чего не хватило, чтобы забить еще больше? Казалось, что можете и второй, и третий забивать.

– К сожалению, сегодня нам не хватило и интенсивности, не смогли показать ту интенсивную игру, которую следовало бы. А когда тебе не хватает интенсивности, к сожалению, порой, игра подкидывает сюрпризы, чаще всего неприятные. Это и случилось сегодня. Мы не показали ту игру, которую должны были и в итоге уступили.

– С победой в чемпионате, но без Кубка сезон будет успешным?

– Не буду заглядывать в будущее. Пока сезон в чемпионате складывается для нас хорошо, мы лидируем. Кубок, к сожалению, для нас уже прошлое. Ближайшая игра с ЦСКА на выезде для нас будет важная. Мы с голодом до побед приедем в Москву и постараемся в оставшейся части сезона показывать свою игру в каждом матче, – сказал защитник «Зенита».

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