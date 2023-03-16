Игорь Лещук: «Никто не скандировал про меня, кроме фанатов «Зенита». Не понимаю, что я сделал им плохого? Зачем переходить на персоналии?»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук расстроен поведением фанатов «Зенита».

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти). Лещук отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса в послематчевой серии.

– Пройти «Зенит» – это не значит, что мы выиграем Кубок. Сегодня мы можем порадоваться этой победе, но завтра должны думать о других матчах. Задача выигрывать Кубок у нас стояла и до этого матча. В прошлом году мы же были в шаге от победы.

Так что у нас негласная задача в команде стояла минимум повторить то, что было в том году. И будет очень обидно оступиться в следующих играх после того, как мы прошли «Зенит».

– Сегодня «Зенит» был без Малкома. Насколько вам было проще?

– Ну не было у них одного игрока. Зато у них куча других игроков высокого уровня. Настраивались точно так же. Понимали, что нужно сделать больше, чем мы можем, чтобы пройти «Зенит».

– Самый сложный для вас момент в матче?

– Первый тайм после того, как мы забили гол. Сразу стали играть на удержание, что с «Зенитом» тяжело делать все 90 минут. Второй тайм играли хорошо, и «Зенит» даже растерялся.

Можно вспомнить отрезки, когда игроки «Зенита» не могли выйти со своей половины поля. Мы их прессинговали и они теряли мячи. Я очень доволен тем, как мы играли во втором тайме.

– Перед ударами Кузяева и Сантоса знали в какой угол будете прыгать?

– У меня не было бутылки, как у моего соперника. Поэтому все на личных догадках. Последние игры я у них смотрел, но в целом я футбол не смотрю и не знаю, кто куда бьет.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Я не понимаю, что сделал болельщикам «Зенита» плохого! Ни одни болельщики не скандировали про меня, кроме болельщиков «Зенита». Я понимаю, что они поддерживали свою команду, но зачем переходить на персоналии? Я не понимаю этого.

Ничего в их адрес от меня не было сказано плохого. Считаю, что все должны относиться с уважением друг к другу. Я отношусь с уважением к любому игроку соперника и к любому болельщику соперника, какая бы команда это ни была, – сказал голкипер «Динамо».

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9 комментариев

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Даниил Богомазов
Да, помимо всем известных историй, меня, например, всегда поражал один момент в обсуждениях некоторыми болельщиками Зенита фигуры Шунина как таковой, это то, что он якобы "симулировал" в том эпизоде с петардой... То есть их вообще, абсолютно не смущает сам факт того, что в футболиста, который (также как и Лещук) вообще не имеет к ним никакого отношения, прилетела эта петарда, для них ЭТО окей, что говорить о каких-то выкриках...
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исянов
Ответ В Питере Пять
А что про Лещука скандировали? Я сидел близко к виражу и даже не заметил. Да я честно говоря даже не знаю, кто такой Лещук.
лещук тоже половину из ваших пляжников не знает, зато прошел их в кубке
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исянов
ничего странного. если зенит всегда был позором россии, то болельщики зенита..? можно догадаться
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Невский баклан
Лещук очень хороший вратарь, не понимаю что делает в основе якобы преемник великого Шунин.
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Ilya Bobrin
Ответ .ru
Гулливер не выскочил, уже неплохо...
причём на матче он был)
+1
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artpal
Ответ Колбаскер тут
Чувак, против вас играл второй состав и Клауд с Дугласом. Открой глаза
Кто ж виноват, что у вас первый состав - драчуны (через а) и получили дисквал на 6 игр
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.ru
Гулливер не выскочил, уже неплохо...
+1
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+1
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Колбаскер тут
Чувак, против вас играл второй состав и Клауд с Дугласом. Открой глаза
+2
-9
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В Питере Пять
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