Игорь Лещук: «Никто не скандировал про меня, кроме фанатов «Зенита». Не понимаю, что я сделал им плохого? Зачем переходить на персоналии?»

расстроен поведением фанатов «Зенита».

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти). Лещук отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса в послематчевой серии.

– Пройти «Зенит» – это не значит, что мы выиграем . Сегодня мы можем порадоваться этой победе, но завтра должны думать о других матчах. Задача выигрывать Кубок у нас стояла и до этого матча. В прошлом году мы же были в шаге от победы.

Так что у нас негласная задача в команде стояла минимум повторить то, что было в том году. И будет очень обидно оступиться в следующих играх после того, как мы прошли « ».

– Сегодня «Зенит» был без Малкома. Насколько вам было проще?

– Ну не было у них одного игрока. Зато у них куча других игроков высокого уровня. Настраивались точно так же. Понимали, что нужно сделать больше, чем мы можем, чтобы пройти «Зенит».

– Самый сложный для вас момент в матче?

– Первый тайм после того, как мы забили гол. Сразу стали играть на удержание, что с «Зенитом» тяжело делать все 90 минут. Второй тайм играли хорошо, и «Зенит» даже растерялся.

Можно вспомнить отрезки, когда игроки «Зенита» не могли выйти со своей половины поля. Мы их прессинговали и они теряли мячи. Я очень доволен тем, как мы играли во втором тайме.

– Перед ударами Кузяева и Сантоса знали в какой угол будете прыгать?

– У меня не было бутылки, как у моего соперника. Поэтому все на личных догадках. Последние игры я у них смотрел, но в целом я футбол не смотрю и не знаю, кто куда бьет.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Я не понимаю, что сделал болельщикам «Зенита» плохого! Ни одни болельщики не скандировали про меня, кроме болельщиков «Зенита». Я понимаю, что они поддерживали свою команду, но зачем переходить на персоналии? Я не понимаю этого.

Ничего в их адрес от меня не было сказано плохого. Считаю, что все должны относиться с уважением друг к другу. Я отношусь с уважением к любому игроку соперника и к любому болельщику соперника, какая бы команда это ни была, – сказал голкипер « ».

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