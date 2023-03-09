«Малком создает рок-н-ролл на поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит». Агент о хавбеке
Агент Малкома считает, что игрок проводит лучший сезон за «Зенит».
«Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», – заявил Луис Фернандо Гарсия.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист забил 14 голов и сделал 5 ассистов. Он делит первое место в списке бомбардиров с Владимиром Писарским («Крылья Советов») и Квинси Промесом («Спартак»).
Подробную статистику Малкома можно найти здесь.
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А насчёт смысла....хотя бы 10 место не занимать, хотя вам не поможет.
Запись на стене
«Спартак-Москва» | RedWhite
19 авг 2022 в 8:11
Федотов насчитал большинство судейских ошибок в пользу «Спартака»
Наибольшее количество судейских ошибок в первых пяти турах РПЛ было совершено в пользу «Спартака». Соответствующий подсчет провел бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Результаты он опубликовал в своем телеграм-канале.
На втором месте после «Спартака» в таблице идет грозненский «Ахмат», на третьем — столичное «Динамо». цска и «Зенит» занимают в списке 10-е и 12-е места соответственно.
Меньше всего пользы от судейских ошибок получили екатеринбургский «Урал», «Краснодар» и самарские «Крылья Советов».
Врёшь спартаковец.
Потому что судьба такая у хейтеров - блевать, рыгать и мочиться под себя от бессильной злобы.
Вместо того чтобы порадоваться, что РПЛ еще не до конца свалился в уровень условных ПФЛК, чемпионата Катара или лиги Зимбабве. И вместо того, чтобы задавать вопросы своему руководству - где нормальные легионеры за не самые большие (заметьте, НЕ самые большие) деньги? Где скауты, которые не пилят на условных мукунках и лумумбах, а везут отчеты о новых Нобоа, Фернандесах или Домингесах - чтобы взять маленький бриллиант и огранить его в большую яркую звезду?
Зачем? У соседа дом побольше и забор повыше - сосед гнида и мразь, ату его! Вот и весь смысл большинства желчесодержащих комментаторов тут. Сказочные.
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, в беседе с «РБ Спорт» оценил выступление своего клиента в текущем сезоне.
«Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», — сказал Гарсия.
Эта вся прямая речь, дальше идет справочная информация о результатах Малкома. Что это за «беседа» такая? Даже никакого вопроса в ней нет и вообще она состоит из двух предложений.
Как это было? Типа:
- алло, РБ-спорт? это Луис Фернандо Гарсия, записывайте: Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству. Все, не могу больше говорить, пока