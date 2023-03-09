«Малком создает рок-н-ролл на поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит». Агент о хавбеке

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Малком Футбол

Агент Малкома считает, что игрок проводит лучший сезон за «Зенит».

«Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», – заявил Луис Фернандо Гарсия.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист забил 14 голов и сделал 5 ассистов. Он делит первое место в списке бомбардиров с Владимиром Писарским («Крылья Советов») и Квинси Промесом («Спартак»).

Подробную статистику Малкома можно найти здесь.

«Малком просто разрывает! Он топ». Агент об игроке «Зенита»

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19 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ тралмейстер
Т.е. если из Питера или из Зенита - априори преступник.Шикарная логика! Главное "убойный" аргумент
Своим всегда будут помогать...родители же помогают детям или это преступление по вашему... Если люди из одного города во власти выделяют своему клубу больше госсредств, чем другим то и это не доказательство кабинетного чемпионства?
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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Ещё раз,для тугих,вынимай бревно из своего глаза,а потом обсуждай соринку в чудом,"ни чего не показывает" кто угодно ,но не Малком.Человека грубо сломали и он больше лечился чем играл,кстати с тем же самым Брюгге,но хейтерне надо наблевать,наплевать и утонуть в потоке свей желчи, лишь бы оправдать своё овно,позорище лютое конечно.
Так про соседских коров поговорили, теперь по привычке пора на личности переходить....Ничего нового...обсуждать и аргументировать тему не можете...до этого сезона ваш герой провел около 60 игр и был нулем, что значит не играл? Вы посмотрите, кто играл в обороне клубов раньше и кто сейчас....может тогда поймете, что Малком всплыл на падении уровня РПЛ, о котором говорят все спецы...
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тралмейстер
Ответ Ковид 07.10.52
Как без доказательств...а то. что во главе всего футбола сидит тип из газпрома и Зенита - этого мало?
Т.е. если из Питера или из Зенита - априори преступник.Шикарная логика! Главное "убойный" аргумент
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
Как без доказательств...а то. что во главе всего футбола сидит тип из газпрома и Зенита - этого мало?
Хватит врать и извиваться:
https://sun9-76.userapi.com/impg/omv9rZhoxu0NwyOK0UstBoOSzkeLMI3YJIaQqA/yuCj5s6AhFg.jpg?size=777x700&quality=95&sign=28998f39b3a376b5ebd1b8d847468f43&c_uniq_tag=qM3PbFg0KnN5XYwPU31ms2_XO4K9kRMnuJCT7TM7mYM&type=album

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https://sun9-10.userapi.com/impg/K4qwD1v9nJbFeIK7tOIOqEgv3cfeI9a7L6hWbQ/v_Zac43cnpQ.jpg?size=1080x924&quality=95&sign=4b2e270409aa0a9b9c0a70f64ec1530a&c_uniq_tag=WtoUprt73rlWZNe31iMiakTGnwrBj_dy3Q0Np3BBukY&type=album

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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
Ха-ха а вшивый все про баню и коров соседских...Здесь про игрока, который пять лет ничего не показывал, а когда все мастера разъехались превратился в мастера....
Ещё раз,для тугих,вынимай бревно из своего глаза,а потом обсуждай соринку в чудом,"ни чего не показывает" кто угодно ,но не Малком.Человека грубо сломали и он больше лечился чем играл,кстати с тем же самым Брюгге,но хейтерне надо наблевать,наплевать и утонуть в потоке свей желчи, лишь бы оправдать своё овно,позорище лютое конечно.
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Ковид 07.10.52
Ответ тралмейстер
Это в Москве так принято? Сказано кабинетный гегемон,шулер итд итп - доказывать ничего не надо, вы обязаны верить. А насчёт смысла....хотя бы 10 место не занимать, хотя вам не поможет.
Как без доказательств...а то. что во главе всего футбола сидит тип из газпрома и Зенита - этого мало?
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тралмейстер
Ответ Ковид 07.10.52
Так все-равно не дадут гегемона кабинетного обогнать...какой смысл играть с шулерами....
Это в Москве так принято? Сказано кабинетный гегемон,шулер итд итп - доказывать ничего не надо, вы обязаны верить.
А насчёт смысла....хотя бы 10 место не занимать, хотя вам не поможет.
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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Кабинетные пили чай с судьями,даже ваш Федотов офигел от такого судейства: Запись на стене «Спартак-Москва» | RedWhite 19 авг 2022 в 8:11 Федотов насчитал большинство судейских ошибок в пользу «Спартака» Наибольшее количество судейских ошибок в первых пяти турах РПЛ было совершено в пользу «Спартака». Соответствующий подсчет провел бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Результаты он опубликовал в своем телеграм-канале. На втором месте после «Спартака» в таблице идет грозненский «Ахмат», на третьем — столичное «Динамо». цска и «Зенит» занимают в списке 10-е и 12-е места соответственно. Меньше всего пользы от судейских ошибок получили екатеринбургский «Урал», «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Врёшь спартаковец.
Опять про соседских коров....здесь про риобургского первого парня на деревне, а в деревне один дом...
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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Опустили наш футбол те кто 20 лет из квалификаций не мог выбраться,а в 90-е выигрывал с помощью допинга,обманывая все остальные клубы
Ха-ха а вшивый все про баню и коров соседских...Здесь про игрока, который пять лет ничего не показывал, а когда все мастера разъехались превратился в мастера....
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
Так все-равно не дадут гегемона кабинетного обогнать...какой смысл играть с шулерами....
Кабинетные пили чай с судьями,даже ваш Федотов офигел от такого судейства:
Запись на стене
«Спартак-Москва» | RedWhite
19 авг 2022 в 8:11
Федотов насчитал большинство судейских ошибок в пользу «Спартака»

Наибольшее количество судейских ошибок в первых пяти турах РПЛ было совершено в пользу «Спартака». Соответствующий подсчет провел бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Результаты он опубликовал в своем телеграм-канале.

На втором месте после «Спартака» в таблице идет грозненский «Ахмат», на третьем — столичное «Динамо». цска и «Зенит» занимают в списке 10-е и 12-е места соответственно.

Меньше всего пользы от судейских ошибок получили екатеринбургский «Урал», «Краснодар» и самарские «Крылья Советов».
Врёшь спартаковец.
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Fatty Toni
Самое печальное, что сейчас набегут хейтеры с воплями - "в этом болоте любая лягуха принцессой стать сможет", "гавно ваш бразил, на уровне топ-лиг он ничто", "газпром всех убил (купил, продал - выбрать по вкусу)" и с прочими изрыганиями желчи и блевоты.
Потому что судьба такая у хейтеров - блевать, рыгать и мочиться под себя от бессильной злобы.
Вместо того чтобы порадоваться, что РПЛ еще не до конца свалился в уровень условных ПФЛК, чемпионата Катара или лиги Зимбабве. И вместо того, чтобы задавать вопросы своему руководству - где нормальные легионеры за не самые большие (заметьте, НЕ самые большие) деньги? Где скауты, которые не пилят на условных мукунках и лумумбах, а везут отчеты о новых Нобоа, Фернандесах или Домингесах - чтобы взять маленький бриллиант и огранить его в большую яркую звезду?
Зачем? У соседа дом побольше и забор повыше - сосед гнида и мразь, ату его! Вот и весь смысл большинства желчесодержащих комментаторов тут. Сказочные.
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
На уровне ,на который опустили наш футбол...рок-н-ролл любой бразилец с пляжа может устроить...
Опустили наш футбол те кто 20 лет из квалификаций не мог выбраться,а в 90-е выигрывал с помощью допинга,обманывая все остальные клубы
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Дмитрий9779
Малком хорош,украшение РПЛ,кто хочет смотреть на россиянмолодыхвоспитанников бегом смотреть ЮФЛ или молодежную лигу.
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Ковид 07.10.52
Ответ тралмейстер
И чего тогда этих с пляжа не берут другие? Их же много,бери - не хочу!
Так все-равно не дадут гегемона кабинетного обогнать...какой смысл играть с шулерами....
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тралмейстер
Ответ Ковид 07.10.52
На уровне ,на который опустили наш футбол...рок-н-ролл любой бразилец с пляжа может устроить...
И чего тогда этих с пляжа не берут другие? Их же много,бери - не хочу!
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Егор Добрый
Ответ Ковид 07.10.52
На уровне ,на который опустили наш футбол...рок-н-ролл любой бразилец с пляжа может устроить...
согласен 👍 был бы сейчас Брюгге в соперниках,то рок-н-ролл бы закончился )
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Ковид 07.10.52
На уровне ,на который опустили наш футбол...рок-н-ролл любой бразилец с пляжа может устроить...
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Peter Parker
Не касаясь самого Малкома, но что за очень странная «структура» в первоисточнике?

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, в беседе с «РБ Спорт» оценил выступление своего клиента в текущем сезоне.
«Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», — сказал Гарсия.

Эта вся прямая речь, дальше идет справочная информация о результатах Малкома. Что это за «беседа» такая? Даже никакого вопроса в ней нет и вообще она состоит из двух предложений.
Как это было? Типа:
- алло, РБ-спорт? это Луис Фернандо Гарсия, записывайте: Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству. Все, не могу больше говорить, пока
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zrada prada
Лучший российский игрок , Зенит должен гордиться воспитанником
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