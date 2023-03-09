«Малком создает рок-н-ролл на поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит». Агент о хавбеке

Агент Малкома считает, что игрок проводит лучший сезон за «Зенит».

«Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», – заявил Луис Фернандо Гарсия.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Мир 26-летний футболист забил 14 голов и сделал 5 ассистов. Он делит первое место в списке бомбардиров с Владимиром Писарским («Крылья Советов») и Квинси Промесом («Спартак»).

Подробную статистику Малкома можно найти здесь.

«Малком просто разрывает! Он топ». Агент об игроке «Зенита»