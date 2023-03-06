«Малком забил потрясающий, породистый гол! Мы опять увидели, какая же у него волшебная левая». Орлов о хавбеке «Зенита»
Геннадий Орлов оценил гол хавбека «Зенита» Малкома в матче Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0).
«Малком забил потрясающий гол! В какой-то момент у него перестали получаться удары со штрафных. Там ведь еще и Ракицкий взял на себя эту роль. В общем, бразилец даже ушел в тень.
А сейчас мы опять увидели, какая же у него волшебная левая нога. Его первый гол — это нечто! Очень породистый мяч! Какая траектория! Невозможно было отбить такой удар», – сказал комментатор.
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