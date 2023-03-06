«Малком забил потрясающий, породистый гол! Мы опять увидели, какая же у него волшебная левая». Орлов о хавбеке «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Малком Футбол

Геннадий Орлов оценил гол хавбека «Зенита» Малкома в матче Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0).

«Малком забил потрясающий гол! В какой-то момент у него перестали получаться удары со штрафных. Там ведь еще и Ракицкий взял на себя эту роль. В общем, бразилец даже ушел в тень.

А сейчас мы опять увидели, какая же у него волшебная левая нога. Его первый гол — это нечто! Очень породистый мяч! Какая траектория! Невозможно было отбить такой удар», – сказал комментатор.

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3 комментария

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vjp6cmm2f9
Ответ Overkiller
Наконец-то молодой и перспективный российский футболист! Глядишь, когда нибудь его и Барселона купит!
А потом отправят в Зенит! Урааааа!!
+1
-1
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Игорь Замаруев
Да, в этом сезоне хорош. Ведёт атаку в клубе
+1
0
+1
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Overkiller
Наконец-то молодой и перспективный российский футболист! Глядишь, когда нибудь его и Барселона купит!
+2
-2
0
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