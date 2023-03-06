«Малком просто разрывает! Он топ». Агент об игроке «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Малком Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Малкома прокомментировал игру футболиста за «Зенит».

В матче 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0) полузащитник «Зенита» оформил дубль.

«Слушайте, Малком просто разрывает! Я рядом с ним еще с тех пор, как ему было 13 лет, и, по моему мнению, он просто топ!» – сказал Луис Фернандо Гарсия.

В текущем сезоне РПЛ Малком забил 14 голов и сделал 5 ассистов. Он делит первое место в списке бомбардиров вместе с Владимиром Писарским («Крылья Советов») и Квинси Промесом («Спартак»).

Подробную статистику Малкома можно найти здесь.

У Малкома-россиянина сразу дубль: в девятку со штрафного, а потом вдруг головой

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Московские уже наверное представляют, что с ними будет в Питере 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
На уровне РПЛ топ
На уровне топ лиг, середнячок
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
disharmony666
Ответ Рашпель793
Понятно, что НН это не особо показатель, но Малком реально хорош был. Не сказать, чтобы как-то грустил о несостоявшемся переходе в ПСЖ. Пахал натурально за двоих, то тут, то там появлялся, тащил, шикарный гол забил. Молодец, чего уж там.
На него в тот день вся родня смотрела с трибун , вот он и пахал. Когда хочет - да видно , что класс достаточно высокий у него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Малком положил +- как Желудков в свое время Дасаеву:
https://youtu.be/6CUGh0N70dc
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Да, Малком Иваныч - ТОПИЩЕ!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gustavo1097
Летом уйдёт скорее всего, как и половина бразильцев. Жаль будет такого игрока терять. Но радует, что он контракт не приостановил и не свалил бесплатно, хотя мог без проблем это сделать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Лучший из россиян, однозначно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deine Waffe
заберут его
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexsem69
Малком сейчас на высоте!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Исполнение штрафного отличное. Напомнило штрафные Фернандеса из Спартака .
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казанов
Ну справедливости ради, только исполнение штрафного с НН уже о чем то говорит. Давно таких голов в РПЛ не видел.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Лучший русский игрок на данный момент, добавил агент
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Понятно, что НН это не особо показатель, но Малком реально хорош был. Не сказать, чтобы как-то грустил о несостоявшемся переходе в ПСЖ. Пахал натурально за двоих, то тут, то там появлялся, тащил, шикарный гол забил. Молодец, чего уж там.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Цена состава Пари Нн 18млн , цена Малкома 40 млн
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий