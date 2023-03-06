«Малком просто разрывает! Он топ». Агент об игроке «Зенита»

Агент Малкома прокомментировал игру футболиста за « ».

В матче 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0) полузащитник «Зенита» оформил дубль.

«Слушайте, Малком просто разрывает! Я рядом с ним еще с тех пор, как ему было 13 лет, и, по моему мнению, он просто топ!» – сказал Луис Фернандо Гарсия.

В текущем сезоне РПЛ Малком забил 14 голов и сделал 5 ассистов. Он делит первое место в списке бомбардиров вместе с Владимиром Писарским («Крылья Советов») и Квинси Промесом («Спартак»).

Подробную статистику Малкома можно найти здесь.

У Малкома-россиянина сразу дубль: в девятку со штрафного, а потом вдруг головой