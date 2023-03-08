«Пошла Украинская федерация футбола на фиг. Пускай футболом занимаются, а не политикой». Президент «Урала» о деле против Кулакова

Президент «Урала» призвал Украинскую ассоциацию футбола заниматься футболом, а не политикой.

Ранее стало известно, что рассмотрит дела украинских игроков, продолжающих выступать в российских клубах. В их числе – защитник « » .

«Пускай что хотят, то и делают. Они не думают о ребятах, только о себе. Пускай футболом занимаются, а не политикой.

Приходило ли нам что-то в клуб? Какое отношение они имеют к нам? Ребята уезжали, а они им работу предоставили или еще что-то сделали? Денису Кулакову 35, куда он должен был пойти?

Они думают только о себе. Пошли они на фиг, Украинская федерация футбола», – сказал .