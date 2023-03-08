«Пошла Украинская федерация футбола на фиг. Пускай футболом занимаются, а не политикой». Президент «Урала» о деле против Кулакова

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Денис Кулаков УАФ Политика Футбол

Президент «Урала» призвал Украинскую ассоциацию футбола заниматься футболом, а не политикой. 

Ранее стало известно, что УАФ рассмотрит дела украинских игроков, продолжающих выступать в российских клубах. В их числе – защитник «Урала» Денис Кулаков

«Пускай что хотят, то и делают. Они не думают о ребятах, только о себе. Пускай футболом занимаются, а не политикой.

Приходило ли нам что-то в клуб? Какое отношение они имеют к нам? Ребята уезжали, а они им работу предоставили или еще что-то сделали? Денису Кулакову 35, куда он должен был пойти?

Они думают только о себе. Пошли они на фиг, Украинская федерация футбола», – сказал Григорий Иванов

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19 комментариев

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Fatty Toni
Дело против украинских эскортниц на улицах Москвы, Питера, Екатеринбурга и прочих городов России уаф уже рассмотрела? Или против гастеров с Галиции, кладущих плитку в моем туалете? Волнуюсь, как я без Мыколы в моей ванной и Галы в постели?... О_О
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Terrific World
Ответ Mechel**
Кулаков должен остаться без гражданства, если продолжит дальше выступать за клуб рф
вашим гражданством только пятую точку подтирать
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Terrific World
Ответ Виктор Литвинов
Григорий Викторовичу лучше закрыть пасть
закрывалка у вас не выросла еще =)
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bomzerub
Ну им придётся выбрать, что им нужнее. Вернуться домой им не удастся.
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Геннадий
На фиг слишком близко . На х""" - вот это подальше будет .
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Виктор Литвинов
Ответ Знатный стахановец
Ну не верю, чтобы Григорий Викторович отослал эту федерацию просто "нафиг". Адрес был более точен и целеуказуем.
Григорий Викторовичу лучше закрыть пасть
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Знатный стахановец
Ну не верю, чтобы Григорий Викторович отослал эту федерацию просто "нафиг". Адрес был более точен и целеуказуем.
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dreamstep
Кулаков уже 8й сезон в Урале играет, наверняка осел здесь и не особо планирует уезжать.
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сосед царя
Ответ Mechel**
Кулаков должен остаться без гражданства, если продолжит дальше выступать за клуб рф
Ну будет российское, на фиг ему ваше , с вилами?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Тиджани Бабангида
Григорию Иванову УАФ можно и посылать. Более интересно мнение самого Дениса Кулакова по этому вопросу
Кулаков приостановил контракт, а потом вернулся в клуб, думаю позиция его ясна
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dimitrii36
а у соседей что футбол вне политики
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Ussaev M
красава, не то что joma
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a2wai
Ответ Тиджани Бабангида
Григорию Иванову УАФ можно и посылать. Более интересно мнение самого Дениса Кулакова по этому вопросу
Он уже почти 10 лет в Урале играет, тут и так все понятно. Захотел бы - давно уехал, все возможности были.
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Pertinax Gandi
Думаю означенный Денис Кулаков давным-давно осел в России, как и вся его семья, раз продолжает здесь играть.
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Mechel**
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Аркадий Аркадич
Ответ Тиджани Бабангида
Григорию Иванову УАФ можно и посылать. Более интересно мнение самого Дениса Кулакова по этому вопросу
Он его выразил сменив гражданство.
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Александр Кузичкин
Ответ Тиджани Бабангида
Григорию Иванову УАФ можно и посылать. Более интересно мнение самого Дениса Кулакова по этому вопросу
если он спустя год после войны остался в России,думаю,ему тоже плевать на мнение уграинских фанатов))
+29
-5
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Тиджани Бабангида
Григорию Иванову УАФ можно и посылать. Более интересно мнение самого Дениса Кулакова по этому вопросу
+2
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2sp96yj2kg
Всё правильно сказал дядя Гриша
+41
-10
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