«Монако» вряд ли будет выкупать Нюбеля у «Баварии». Вратарь пропустил 6 голов в последних двух матчах

Теги Бавария Монако бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Нюбель Футбол

«Монако» вряд ли будет выкупать Александра Нюбеля у «Баварии» по окончании сезона.

Монегаски недовольны игрой немецкого вратаря, который в двух последних матчах пропустил 6 голов – 0:3 от «Ниццы» и 2:3 от «Байера», сообщает GGFN со ссылкой на L’Equipe.

Нюбель выступает за княжеский клуб на правах аренды второй год. Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2025 года.

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7 комментариев

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che kaif
Очередной загубленный талант баварией. В Шальке был топом увели бесплатно и усадили на лавку а потом и вовсе спихнули
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Милчик
Ответ ConorNite
Вратаря сделали козлом отпущения. Он может быть не слишком надежен, но что делать голкиперу, если в защите проходной двор ?!
а до него Монако пропускал в разы меньше, в ком проблема?)
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old folk
Ответ ConorNite
Вратаря сделали козлом отпущения. Он может быть не слишком надежен, но что делать голкиперу, если в защите проходной двор ?!
После слов «не слишком надёжен» надо отпускать)
Кого-кого, а нормальных вратарей в Европе хватает
0
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Елена Готье
Надеюсь Бавария найдёт кому его в итоге продать. Сначала он свои условия диктовал, теперь даже Монако уже и не нужен.
+3
0
+3
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Арман Бижанов
У немцев прям кризис сейчас с вратарями. В сборной один только Тер Штеген остался. Раньше стабильно минимум два сильных вратаря бывали в сборной
0
-2
-2
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alexis2020
Ответ ConorNite
Вратаря сделали козлом отпущения. Он может быть не слишком надежен, но что делать голкиперу, если в защите проходной двор ?!
да, но чтоб клуб развивался и играл лучше, надо найти того кто надёжнее? тем более он принадлежит Баварии, смысл руководству Монако тратить деньги на того, в ком они не уверены
+1
0
+1
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ConorNite
Вратаря сделали козлом отпущения. Он может быть не слишком надежен, но что делать голкиперу, если в защите проходной двор ?!
+3
-1
+2
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