Александр Нюбель: «Не вижу особого смысла возвращаться в «Баварию». Я больше не хочу не играть»

Теги Бавария Монако Мануэль Нойер бундеслига Германия лига 1 Франция Александр Нюбель Футбол

Александр Нюбель не видит смысла в возвращении в «Баварию».

Голкипер выступает за «Монако» на правах аренды. Сообщалось, что его могут вернуть в качестве замены травмированного Мануэля Нойера.

«Мне нет особого смысла возвращаться. Я не знаю, насколько серьезна травма Нойера. Но я думаю, что он будет снова в форме к лету. Буду держать кулаки за него.

Я очень счастлив в «Монако», у меня впереди еще много матчей. Здесь я понял, насколько важна игровая практика. Я больше не хочу без этого обходиться.

В конечном счете, последнее слово за «Монако», у меня здесь контракт. Сначала они должны дать понять, чего хотят. Думаю, это будет очень сложно. Я чувствую себя здесь хорошо. Я доверяю им, они доверяют мне. Поэтому я счастлив», – сказал Нюбель в интервью Bild.

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8 комментариев

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Abu Ibrahim
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Ответ Roman_ello
Наконец-то здравый игрок! С правильным мышлением, да ещё не побоялся высказаться, что клубы полную херню делают, покупая ведущих игроков из середняков, чтобы держать на лавке👍🏼
А кто заставляет этих игроков переходить ? Мб подписной бонус и нехилый контракт на 6 млн в год?
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Kimmich Scream
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Ответ HoratioH
Нафига его покупали-то, если шансов вообще не давали? Хороший вратарь все время сидел на лавке и тихо зверел
Все время - это один год? Его брали в 2020 и на будущее, они несколько раз комментировали, что его аренда была частью плана его развития. Нойер в 2020 выдал нереальный сезон, а в качестве вишенки на торте - деклассировал Неймара и Мбаппе, так что там ни о какой конкуренции и шансах и речи быть не могло.
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Roman_ello
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Наконец-то здравый игрок! С правильным мышлением, да ещё не побоялся высказаться, что клубы полную херню делают, покупая ведущих игроков из середняков, чтобы держать на лавке👍🏼
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savik-A.M.
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Ответ porosenochek
"Я больше не хочу не играть" Где-то на Кипре усмехнулся один Сашка...
И потому поехал именно играть , на Кипр ?
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savik-A.M.
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Ответ HoratioH
Нафига его покупали-то, если шансов вообще не давали? Хороший вратарь все время сидел на лавке и тихо зверел
А Ромеро в МЮ как отсидел лучшие годы для карьеры
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инок
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Александр, оставайся в Монако, там тебе доверяют, а
это дорогого стоит...
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porosenochek
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"Я больше не хочу не играть"
Где-то на Кипре усмехнулся один Сашка...
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HoratioH
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Нафига его покупали-то, если шансов вообще не давали? Хороший вратарь все время сидел на лавке и тихо зверел
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