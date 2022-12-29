Александр Нюбель: «Не вижу особого смысла возвращаться в «Баварию». Я больше не хочу не играть»
Александр Нюбель не видит смысла в возвращении в «Баварию».
Голкипер выступает за «Монако» на правах аренды. Сообщалось, что его могут вернуть в качестве замены травмированного Мануэля Нойера.
«Мне нет особого смысла возвращаться. Я не знаю, насколько серьезна травма Нойера. Но я думаю, что он будет снова в форме к лету. Буду держать кулаки за него.
Я очень счастлив в «Монако», у меня впереди еще много матчей. Здесь я понял, насколько важна игровая практика. Я больше не хочу без этого обходиться.
В конечном счете, последнее слово за «Монако», у меня здесь контракт. Сначала они должны дать понять, чего хотят. Думаю, это будет очень сложно. Я чувствую себя здесь хорошо. Я доверяю им, они доверяют мне. Поэтому я счастлив», – сказал Нюбель в интервью Bild.
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