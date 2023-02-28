Алекс Сандро и «Юве» близки к автоматическому продлению контракта на год

Теги Ювентус серия А Италия Алекс Сандро Футбол

Алекс Сандро, вероятно, останется в «Ювентусе» на следующий сезон.

Действующий контракт 32-летнего бразильца рассчитан до 30 июня 2023 года, но защитник уже провел 27 матчей во всех турнирах в текущем сезоне и близок к автоматическому продлению соглашения с клубом на один год.

При этом если Сандро сыграет нужное количество матчей, «Ювентус» вправе не подписывать с ним новый контракт, выплатив ему компенсацию в размере 1,5-2 млн евро, но туринцы не планируют так поступать.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha_t
Помню его челси хотел за сумасшедшие деньги купить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Temo Sokhadze
Ответ Буратино55
Во первых 40 матчей ему сыграть надо и сейчас Бонуччи начнёт играть чаще, во вторых обе стороны не заинтеросованы в продлении
Ну, тебя лучше значть, чем Ди Марцио
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Буратино55
Во первых 40 матчей ему сыграть надо и сейчас Бонуччи начнёт играть чаще, во вторых обе стороны не заинтеросованы в продлении
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий