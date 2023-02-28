Алекс Сандро и «Юве» близки к автоматическому продлению контракта на год
Алекс Сандро, вероятно, останется в «Ювентусе» на следующий сезон.
Действующий контракт 32-летнего бразильца рассчитан до 30 июня 2023 года, но защитник уже провел 27 матчей во всех турнирах в текущем сезоне и близок к автоматическому продлению соглашения с клубом на один год.
При этом если Сандро сыграет нужное количество матчей, «Ювентус» вправе не подписывать с ним новый контракт, выплатив ему компенсацию в размере 1,5-2 млн евро, но туринцы не планируют так поступать.
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