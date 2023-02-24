Тренер «Монако» Клеман о вылете из ЛЕ от «Байера»: «Я скорее горжусь, чем разочарован»

Теги Байер Монако бундеслига Германия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Филипп Клеман Футбол

Тренер «Монако» Филипп Клеман высказался о вылете команды из Лиги Европы.

Первая игра между «Монако» и «Байером» в раунде плей-офф Лиги Европы завершилась со счетом 3:2. В ответном матче немецкий клуб победил с таким же счетом, а потом оказался сильнее в серии пенальти – 5:3.

«Обстоятельства сложились не в нашу пользу. Игра была равной. «Байер» контролировал первый тайм. После этого мы здорово вернулись. Мы превосходили их физически и психологически, особенно в последние 30 минут. Нам не так уж и много не хватало.

Я скорее горжусь, чем разочарован. У нас было несколько фантастических моментов за последние четыре месяца. Я уже очень гордился парнями, но никогда так не гордился, как этим вечером», – сказал Клеман.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
Ответ Питер Пэн
Французские клубы в принципе опозорились в этом сезоне. Если еще и ПСЖ вылетит, то на этой лиге можно ставить крест.Те же португальские клубы наголову сильнее
По итогу будут не очень далеко в таблице коэфоф этого сезона. Но в итоговом рейтинге португальцы все равно останутся седьмыми
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Питер Пэн
Ответ Давид Agabekyan
Гордится домашним вылетом против мёртвого Байера с тренером новичком, имея преимущество. Это что-то с чем-то
Французские клубы в принципе опозорились в этом сезоне. Если еще и ПСЖ вылетит, то на этой лиге можно ставить крест.Те же португальские клубы наголову сильнее
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гуркюфф
Больной человек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эден Азаров
Какая-то странная философия в стиле Чави
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Конечно, «Монако» вчера показали себя настоящей командой,но гордиться вылетом из ЛЕ крайне странно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
Гордится домашним вылетом против мёртвого Байера с тренером новичком, имея преимущество. Это что-то с чем-то
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olympiq
Гордись и дальше дома продувать, и вылетать из еврокубков. Молодец
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий