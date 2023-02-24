Тренер «Монако» Клеман о вылете из ЛЕ от «Байера»: «Я скорее горжусь, чем разочарован»
Тренер «Монако» Филипп Клеман высказался о вылете команды из Лиги Европы.
Первая игра между «Монако» и «Байером» в раунде плей-офф Лиги Европы завершилась со счетом 3:2. В ответном матче немецкий клуб победил с таким же счетом, а потом оказался сильнее в серии пенальти – 5:3.
«Обстоятельства сложились не в нашу пользу. Игра была равной. «Байер» контролировал первый тайм. После этого мы здорово вернулись. Мы превосходили их физически и психологически, особенно в последние 30 минут. Нам не так уж и много не хватало.
Я скорее горжусь, чем разочарован. У нас было несколько фантастических моментов за последние четыре месяца. Я уже очень гордился парнями, но никогда так не гордился, как этим вечером», – сказал Клеман.
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