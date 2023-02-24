Тренер «Монако» Клеман о вылете из ЛЕ от «Байера»: «Я скорее горжусь, чем разочарован»

Тренер « » высказался о вылете команды из Лиги Европы.

Первая игра между «Монако» и « » в раунде плей-офф завершилась со счетом 3:2. В ответном матче немецкий клуб победил с таким же счетом, а потом оказался сильнее в серии пенальти – 5:3.

«Обстоятельства сложились не в нашу пользу. Игра была равной. «Байер» контролировал первый тайм. После этого мы здорово вернулись. Мы превосходили их физически и психологически, особенно в последние 30 минут. Нам не так уж и много не хватало.

Я скорее горжусь, чем разочарован. У нас было несколько фантастических моментов за последние четыре месяца. Я уже очень гордился парнями, но никогда так не гордился, как этим вечером», – сказал Клеман.