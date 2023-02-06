«Енисей»: «Подписали контракт с крупной компанией, многих удивим. Красноярский край может позволить себе команду РПЛ»

Теги бизнес Первая лига Енисей Алексей Ивахов Футбол

Главный тренер «Енисея» рассказал о новом партнере клуба.

О том, что «Енисей» подготовил за год двух тренеров для РПЛ

«Наш спортивный директор Антон Евменов умеет находить перспективных тренеров. «Енисей» – это уже бренд. Готовим тренеров для Премьер-лиги [Гаранина и Горлова]. Пора выходить туда и всем вместе».

О готовности к РПЛ по финансовому аспекту

«Нефтяной вышки у нас нет, но Красноярский край может позволить себе иметь команду РПЛ. Подписали контракт с крупной компанией, презентацию сделаем перед рестартом сезона, многих удивим».

О поле на Центральном стадионе

«Уже выделены денежные средства на новый газон с искусственным покрытием, ведется работа по определению подрядчика», – сказал Алексей Ивахов, занимающий де-факто пост директора красноярского клуба.

После 20 туров «Енисей» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 4-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 7 очков.

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8 комментариев

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Заборостроитель
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Владислав Бондарчук
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Дмитрий Четвериков
Пороховой завод, скорее всего. Они нынче в формате 24/7 работают
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Брэд Либил
сколько тут полыханий будет от манежа, если Енисей выйдет
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