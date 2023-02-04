Клубный чемпионат мира. 1/4 финала. «Аль-Ахли» сыграет с «Сиэтлом», «Аль-Хилаль» против «Видада»
Египетский «Аль-Ахли» сыграет с «Сиэтлом» из США в 1/4 финала клубного ЧМ.
Победитель сыграет с мадридским «Реалом» в полуфинале.
В другом матче дня встретятся марокканский «Видад» и саудовский «Аль-Хилаль», победитель встретится с бразильским «Фламенго».
Турнир проходит в Марокко.
Клубный чемпионат мира
1/4 финала
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «Stade Prince Moulay Abdallah»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.00, «Стад де Танжер»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
2 комментария