Клубный чемпионат мира. 1/4 финала. «Аль-Ахли» сыграет с «Сиэтлом», «Аль-Хилаль» против «Видада»

Египетский «Аль-Ахли» сыграет с « » из США в 1/4 финала клубного ЧМ.

Победитель сыграет с мадридским «Реалом» в полуфинале.

В другом матче дня встретятся марокканский « » и саудовский «Аль-Хилаль», победитель встретится с бразильским «Фламенго».

Турнир проходит в Марокко.

Клубный чемпионат мира

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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