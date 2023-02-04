Клубный чемпионат мира. 1/4 финала. «Аль-Ахли» сыграет с «Сиэтлом», «Аль-Хилаль» против «Видада»

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Египетский «Аль-Ахли» сыграет с «Сиэтлом» из США в 1/4 финала клубного ЧМ.

Победитель сыграет с мадридским «Реалом» в полуфинале.

В другом матче дня встретятся марокканский «Видад» и саудовский «Аль-Хилаль», победитель встретится с бразильским «Фламенго».

Турнир проходит в Марокко.

Клубный чемпионат мира

1/4 финала

Видад Марокко – Аль-Хилаль Саудовская Аравия
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «Stade Prince Moulay Abdallah»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сиэтл Саундерс США – Аль-Ахли Египет
Дата проведения
4 февраля, 20.00, «Стад де Танжер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь КЧМ

2 комментария

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Hollywood Hogan
Ответ Торопов Саня
с кем играет реал?
Они ждут Аль-Ахли - Сиэтл и сразу с полуфинала начинают против победителя той пары.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Торопов Саня
с кем играет реал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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