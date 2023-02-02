«Кремонезе» – первый за 18 лет новичок Серии А, вышедший в 1/2 финала Кубка Италии

Теги Кальяри Кубок Италии Кремонезе Футбол

«Кремонезе» обыграл «Рому» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

«Тигры» стали первым за 18 лет новичком Серии А, вышедшим в полуфинал кубкового турнира. В сезоне-2004/05 это удалось «Кальяри».

Также «Кремонезе» повторил свой рекорд – вышел в полуфинал во второй раз в истории, впервые с 1987 года.

В текущем сезоне после 20 туров «Кремонезе» замыкает таблицу Серии А с 8 очками. В прошлом сезоне клуб выступал в Серии Б.

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