«Кремонезе» – первый за 18 лет новичок Серии А, вышедший в 1/2 финала Кубка Италии

« » обыграл «Рому» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

«Тигры» стали первым за 18 лет новичком Серии А, вышедшим в полуфинал кубкового турнира. В сезоне-2004/05 это удалось « ».

Также «Кремонезе» повторил свой рекорд – вышел в полуфинал во второй раз в истории, впервые с 1987 года.

В текущем сезоне после 20 туров «Кремонезе» замыкает таблицу Серии А с 8 очками. В прошлом сезоне клуб выступал в Серии Б.