Адебайор о «Спартаке»: «Они хотели меня взять пять лет подряд. Но тогда я мог играть за лучшие клубы мира, причин выбирать Россию не было»
Эммануэль Адебайор мог оказаться в «Спартаке».
«Было предложение от московского «Спартака», причем неоднократно.
Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира – такие, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал». У меня не было причин выбирать Россию.
Когда «Спартак» интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть, они хотели взять меня пять лет подряд.
Я понимал, что нужен им, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом», – сказал экс-форвард «Арсенала».
He’s five feet foouurr,
We’ve got Arshavin,
F*ck Adebayooorr! (c) Gunners
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