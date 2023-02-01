Адебайор о «Спартаке»: «Они хотели меня взять пять лет подряд. Но тогда я мог играть за лучшие клубы мира, причин выбирать Россию не было»

мог оказаться в «Спартаке».

«Было предложение от московского « », причем неоднократно.

Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира – такие, как «Арсенал», «Тоттенхэм», « », « ». У меня не было причин выбирать Россию.

Когда «Спартак» интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть, они хотели взять меня пять лет подряд.

Я понимал, что нужен им, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом», – сказал экс-форвард « ».