Адебайор о «Спартаке»: «Они хотели меня взять пять лет подряд. Но тогда я мог играть за лучшие клубы мира, причин выбирать Россию не было»

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Эммануэль Адебайор мог оказаться в «Спартаке».

«Было предложение от московского «Спартака», причем неоднократно.

Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира – такие, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал». У меня не было причин выбирать Россию.

Когда «Спартак» интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть, они хотели взять меня пять лет подряд.

Я понимал, что нужен им, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом», – сказал экс-форвард «Арсенала».

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8 комментариев

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Khmc
Ответ Kulver
He’s five feet four, He’s five feet foouurr, We’ve got Arshavin, F*ck Adebayooorr! (c) Gunners
Помнится, как он в матче с Арсеналом в истерике побежал к гостевой трибуне Этихада праздновать гол. Некрасиво и отвратительно
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Kulver
He’s five feet four,
He’s five feet foouurr,
We’ve got Arshavin,
F*ck Adebayooorr! (c) Gunners
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
Русофоб
0
-2
-2
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Партизанен
Бог тебя уберёг
0
-3
-3
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Ru Ru
Там скорее Локомотив и Смородская были
:-----
0
-3
-3
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Владимир Молявин
Сейчас и бесплатно не нужен. Судьба...
0
-3
-3
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Великий Алонсо
Я думаю у Адебайора шняга не меньше чем у Лукаку
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napoli_14
Эм. Это агентские байки наоборот?)
0
-3
-3
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