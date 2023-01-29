Сарвели о Дальнем Востоке: «Тигры приходили в деревню рядом с нами. Ощущение, что тебя могут сейчас съесть, не покидало»

Теги премьер-лига Россия животные и спорт Владислав Сарвели Сочи Футбол

Владислав Сарвели рассказал о тиграх в Приморском крае.

Форвард «Сочи», родившийся в городе Большой Камень Приморского края, съездил домой на Дальний Восток на новогодние праздники.

– Дальний Восток – это другой мир?

– Не совсем. Это очень далеко, природа совсем другая, если сравнивать с Москвой. Там чем-то похоже на Сочи, но прохладнее. Там тоже горы и море.

– Уссурийских тигров видел?

– Я сейчас был дома на новогодние праздники. Так, рядом с нами, всего в 10-15 километрах, в деревню приходили тигры.

Это так себе впечатление, конечно. Ощущение, что тебя могут сейчас съесть, не покидало меня. Не сказал бы, что это прикольно. Но хорошо, что не пострадали люди, – рассказал Сарвели.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
demin11@mail.ru
Закусывать надо было, господин иностранец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faust Doc
Ответ Бартоломью
Ну вот а в глазах иностранцев, как всегда вечные ошибочные стереотипы о России, что мол по улице медведи ходят. Какие блин медведи...
Тигры ломились в местный сельпо за водяной и мохоркой, зачем им кривоногий футболер???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сервисник
Ответ Enotaz24
Бедные тигры, сколько их там 200-300 особей. Люди давно уже их практически истребили, ничего страшного если и тигр истребит одного местного алкаша.
Их уже за 700 особей, сильно сейчас их охраняют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
не ссы те
Ответ Sevuska
Блин , медведь , икра , балалайка , водка , Гагарин , хоккей и лебединое озеро .
вспомнился стишок, еще советский, там перец приехал в Москву и среди прочего ходил на балет.
Делится впечатлениями -
..а вместо белых лебедей
десятка два таких .....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Понятно, что это не прикольно, это ещё мягко сказано, это прям экстрим и адреналин настоящий!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NIK7478
Ответ Enotaz24
Бедные тигры, сколько их там 200-300 особей. Люди давно уже их практически истребили, ничего страшного если и тигр истребит одного местного алкаша.
Или такого как ты, да?!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Бедные тигры, сколько их там 200-300 особей. Люди давно уже их практически истребили, ничего страшного если и тигр истребит одного местного алкаша.
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ответ Бартоломью
Ну вот а в глазах иностранцев, как всегда вечные ошибочные стереотипы о России, что мол по улице медведи ходят. Какие блин медведи...
Блин , медведь , икра , балалайка , водка , Гагарин , хоккей и лебединое озеро .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бартоломью
Ну вот а в глазах иностранцев, как всегда вечные ошибочные стереотипы о России, что мол по улице медведи ходят.
Какие блин медведи...
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Сейчас Леопарды с Запада , конечно, более актуальные животные 😎
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий