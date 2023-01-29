Сарвели о Дальнем Востоке: «Тигры приходили в деревню рядом с нами. Ощущение, что тебя могут сейчас съесть, не покидало»
Владислав Сарвели рассказал о тиграх в Приморском крае.
Форвард «Сочи», родившийся в городе Большой Камень Приморского края, съездил домой на Дальний Восток на новогодние праздники.
– Дальний Восток – это другой мир?
– Не совсем. Это очень далеко, природа совсем другая, если сравнивать с Москвой. Там чем-то похоже на Сочи, но прохладнее. Там тоже горы и море.
– Уссурийских тигров видел?
– Я сейчас был дома на новогодние праздники. Так, рядом с нами, всего в 10-15 километрах, в деревню приходили тигры.
Это так себе впечатление, конечно. Ощущение, что тебя могут сейчас съесть, не покидало меня. Не сказал бы, что это прикольно. Но хорошо, что не пострадали люди, – рассказал Сарвели.
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..а вместо белых лебедей
десятка два таких .....
Какие блин медведи...