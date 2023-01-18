Арсенал — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 22.01.2023, АПЛ

22 января, в воскресенье, лондонский «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; ТБ 2,5.

Арсенал

«Арсенал» продолжает оставаться лидером чемпионата и уже сделал разницу с «Манчестер Сити» в плюс восемь очков. Таким отрыв стал после того, как команда Пепа Гвардиолы проиграла 1:2 в манчестерском дерби, а «Арсенал» в свою очередь выиграл в лондонском, оказавшись сильнее «Тоттенхэма» на его поле 2:0.

В матче с командой Антонио Конте многие ожидали настоящей борьбы и даже, возможно, второго поражения «канониров» в сезоне, но еще в первом тайме подопечные Микеля Артеты забили два мяча и затем уверенно удержали свое преимущество.

Во многом победе «Арсенала» поспособствовала ошибка Уго Льориса, который после прострела Букайо Сака буквально забросил мяч в собственные ворота.

Затем Мартин Эдегор шикарным дальним ударом забил свой восьмой гол в чемпионате и установил окончательный счет в матче.

Норвежский полузащитник действительно проводит отличный сезон — Эдегор теперь является лучшим бомбардиром своей команды, а вкупе с пятью голевыми передачами делает его вместе с Сака и лучшим в «Арсенале» по системе «гол + пас».

Сака также очень полезен в этом сезоне — на счету молодого англичанина шесть голов и семь голевых передач.

На один гол больше Сака забил Мартинелли, правда, бразилец в матчах, которые уже прошли в 2023 году, пока не забивал.

При этом «Арсенал» продолжает поиски вариантов усиления состава. После упущенной покупки Михаила Мудрика, которого перехватил «Челси», «канониры» сосредоточились на Рафинье — Артета очень хочет видеть в своей команде игрока «Барселоны». Правда, сам бразилец намерен оставаться в Каталонии и бороться за место в составе команды Хави.

Также пишут, что «Арсеналу» интересен полузащитник «Байера» Мусса Диаби, но немецкий клуб не намерен посреди сезона отпускать своего лучшего бомбардира.

Так что пока усиление «Арсенала» под большим вопросом, а от этого во многом зависит, сможет ли команда Артеты также стабильно выступать в оставшейся части сезона.

Манчестер Юнайтед

После неудачного старта чемпионата «Манчестер Юнайтед» набрал ход, и теперь вместе «Манчестер Сити» делит второе место в турнирной таблице (правда, у «Сити» на одну проведенную игру меньше).

После возобновления сезона «МЮ» выдал серию из четырех побед и буквально ворвался в зону Лиги Чемпионов. Серия могла быть доведена и до пяти побед, но в последнем матче с «Кристал Пэлас» манкунианцы упустили три очка в компенсированное время (1:1).

Безусловно, особняком стоит победа команды Эрика тен Хага в недавнем матче над «Манчестер Сити» — 2:1. «МЮ» уступал по ходу встречи 0:1, но за четыре минуты перевернул игру благодаря голам Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд на данный момент главная ударная сила в атаке команды тен Хага: англичанин забил восемь голов и является лучшим снайпером своей команде. У второго в этом списке — Бруну Фернандеша — четыре точных удара.

Перед поездкой в Лондон у «МЮ» есть серьезная кадровая потеря: в матче с «Арсеналом» не сможет сыграть Каземиро — в предыдущей игре с «Кристал Пэлас» бразилец получил пятую желтую карточку и заработал дисквалификацию.

Арсенал — Манчестер Юнайтед: история личных встреч

«Манчестер Юнайтед» — пока единственная команда, которая сумела в этом сезоне обыграть «Арсенал» в рамках чемпионата. В матче 6-го тура манкунианцы на своем поле одержали уверенную победу со счетом 3:1. В своей дебютной игре за «Манчестер Юнайтед» забил Антони, а три очка хозяевам принес дубль Маркуса Рэшфорда.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Арсенал» в последних четырех встречах на своем поле обыгрывал «Манчестер Юнайтед» трижды. Последний раз, когда «МЮ» удавалось увезти с «Эмирейтс» победу, был в 2019 году в розыгрыше Кубка Англии.

Арсенал — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч

Для «Арсенала» предстоящий матч будет одним из ключевых в этом сезоне и ответит на вопрос насколько серьезно команда претендует на чемпионство. Победа позволит команде Артеты еще больше оторваться от конкурента, и лондонцы выложатся по максимуму.

«Лига Ставок» фаворитом встречи считает именно хозяев — на их победу дается коэффициент 1,91. Победа гостей оценивается в 4,20, а ничья — в 3,90.

Шансы «Арсенала» действительно высоки. Тут и фактор своего поля, и отсутствие ключевого игрока в составе соперника в лице Каземиро делают лондонцев фаворитами матча. Та что можно взять их победу.

Скорее всего, игра, как и предыдущие очные матчи команд, получится результативной, так что можно сделать ставку ТБ 2,5 за 1,71.

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Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед