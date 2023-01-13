«Рома» предлагает Смоллингу новый контракт со снижением зарплаты, игрок против

« » и расходятся в оценках нового контракта.

Контракт 33-летнего центрального защитника с «волками» рассчитан до лета 2023 года. Стороны начали обсуждение нового соглашения.

Римляне предложили англичанину, получающему около 3,8 миллиона евро в год, более низкую зарплату и продление сотрудничества на два года. В контракте предусмотрены бонусы за проведенные матчи.

Агент Криса дал понять «Роме», что экс-футболист «Манчестер Юнайтед» хотел бы получить или двухлетнее соглашение с более высокой зарплатой, или контракт на три года с нынешней зарплатой.

В клубе выслушали позицию Смоллинга и пока не сделали встречного предложения.

Отметим, что в контракте Смоллинга есть опция одностороннего продления сотрудничества на год на прежних условиях, решить надо до 31 мая. Такой же пункт был и у , однако прошлым летом он им не воспользовался и перешел в «Интер».

Смоллинг забил 3 гола и получил 3 желтые карточки в 17 матчах Серии А в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.