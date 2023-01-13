«Рома» предлагает Смоллингу новый контракт со снижением зарплаты, игрок против

Теги Рома серия А Италия Крис Смоллинг Генрих Мхитарян деньги Футбол

«Рома» и Крис Смоллинг расходятся в оценках нового контракта.

Контракт 33-летнего центрального защитника с «волками» рассчитан до лета 2023 года. Стороны начали обсуждение нового соглашения.

Римляне предложили англичанину, получающему около 3,8 миллиона евро в год, более низкую зарплату и продление сотрудничества на два года. В контракте предусмотрены бонусы за проведенные матчи.

Агент Криса дал понять «Роме», что экс-футболист «Манчестер Юнайтед» хотел бы получить или двухлетнее соглашение с более высокой зарплатой, или контракт на три года с нынешней зарплатой.

В клубе выслушали позицию Смоллинга и пока не сделали встречного предложения.

Отметим, что в контракте Смоллинга есть опция одностороннего продления сотрудничества на год на прежних условиях, решить надо до 31 мая. Такой же пункт был и у Генриха Мхитаряна, однако прошлым летом он им не воспользовался и перешел в «Интер».

Смоллинг забил 3 гола и получил 3 желтые карточки в 17 матчах Серии А в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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7 комментариев

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TiNO
Опять руководство «Ромы» решило на грабли наступить. Смоллингу хоть и 33, но сезон-другой думаю еще на высоком уровне способен поиграть. Неужели руководство клуба настолько недальновидно мыслит? Уйдет как другие ушли - Бенатия тот же сразу ушел в Юве. А потом опять затыкать дыры то Кумбулой, то еще кем..
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Lavinka
Вот это да , Смолу уже 33 ...
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Marduhai
Смоллинг - умный игрок, вдобавок умеющий забивать при стандартах. Но он явно едет с горы физически, остановить скоростных форвардов (которых сегодня множество) с их рывками он не успевает. Так что правильным будет сократить ему выплаты, высвободив лишний миллиончик на приобретение ещё одного центрального защитника. Процесс очистки и обновления - нормален для футбола - тут надо чувствовать перспективы. Мне кажется, что Рома могла бы совершенно безболезненно отказаться и от Шарави, Кумбуллы, Виньи, не оправдали надежд Белотти в меньшей степени - Челик...
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aseroma
Ответ avcgloronalduMU
Смоллинг пипец, он ещё играет как Джонс из мю?
Смоллинг в Роме играет на очень хорошем уровне. Помню при Ван Гале он какое-то время был одним из лучших на поле. Примерно так и играет в Роме, чего не скажешь о других
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Street Fighter
Ответ avcgloronalduMU
Смоллинг пипец, он ещё играет как Джонс из мю?
Смоллинг-то ладно, а воооооот ДЖОНС... который ещё и в МЮ до сих пор, оказывается...
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avcgloronalduMU
Смоллинг пипец, он ещё играет как Джонс из мю?
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rigobersong
Как можно было отдать Смальдини и за 80 лямов купить Магвайера, который в 10 раз хуже:)
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