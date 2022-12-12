«Интер» и «Юве» следят за Смоллингом, он открыт к предложениям. «Рома» хочет продлить контракт с защитником

«Рома» готовит новый контракт для .

Защитник, в свою очередь, готов выслушать предложения от других клубов. и следят за ситуацией с истекающим контрактом игрока.

надеется сохранить Криса у себя. Если Смоллинг решит остаться, условия продления будут такими же, как уже предлагалось в октябре: продление на два года с более низкой зарплатой.

Текущее соглашение 33-летнего защитника с клубом рассчитано до 2023 года. Зарплата по нему составляет 3,5 миллиона евро в год.

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