Победы «Барсы» и «Ман Сити», рекорд Овечкина, осечка «Милана», успех Клэбо на «Тур де Ски», «МЮ» ввел «правило Роналду», скандал с Зиданом и другие новости

1. «Манчестер Сити» выбил «Челси» из Кубка Англии (4:0). Рияд Марез сделал дубль, у Альвареса и Фодена по голу. У «Челси» 5 поражений в 7 последних матчах, лондонцы впервые за 25 лет вылетели в 3-м раунде турнира. «Астон Вилла» также покинула турнир, пропустив на 88-й и 90-й минутах два гола от «Стивенейджа» из 4-го дивизиона.

2. «Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0) благодаря голу Усмана Дембеле на 22-й минуте. «Блауграна» на 3 очка оторвалась от «Реала», став единоличным лидером Ла Лиги. Кстати, клубное телевидение «Барселоны» не показывало матч с «Атлетико» из-за забастовки персонала.

3. КХЛ. СКА победил «Сочи», «Металлург» проиграл «Салавату», ЦСКА обыграл «Трактор», «Динамо» уступило «Торпедо». «Сочи» проиграл уже 19-й матч подряд, повторив антирекорд КХЛ.

4. «Милан» упустил победу над «Ромой» (2:2), ведя 2:0 к 87-й минуте. На 87-й один мяч отыграл Рожер Ибанес, а Тэмми Абрахам сравнял на 93-й. «Наполи» победил «Сампдорию» и идет с 7-очковым отрывом, «Торино» Миранчука поделил очки с «Салернитаной».

5. НХЛ. Александр Овечкин установил рекорд по матчам в лиге среди россиян – 1317 игр. При этом капитан «Вашингтона» не набрал очков во 2-м матче кряду после серии из 4 игр с голами. Павел Бучневич продлил результативную серию до 5 матчей и помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту» (3:0). Все результаты – здесь.

6. Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке, Италия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 6-я. При этом норвежские биатлонисты Ветле Шостад Кристиансен и Ингрид Тандревольд выиграли сингл-микст, Гигонна и Жанмонно – 2-е.

7. Новак Джокович выиграл 92-й титул и сравнялся с Надалем на четвертом месте в истории. Серб стал чемпионом турнира в Аделаиде, обыграв в финале Себастьяна Корду – 6:7(8), 7:6(3), 6:4.

8. Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл масс-старт в гору на заключительном этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Холунн – 2-й, Лапьер – 3-й, Йоханнес Клэбо занял 6-е место и победил в общем зачете. Таким образом, Клэбо в третий раз выиграл «Тур де Ски», обошел Большунова и уступает только Колонье, который побеждал четырежды.

Французская лыжница Дельфин Клодель выиграла женский масс-старт, шведка Фрида Карлссон заняла 15-е место, но стала победителем общего зачета. После финиша она потеряла сознание.

9. «Манчестер Юнайтед» ввел «правило Роналду» после его ухода – теперь зарплат выше 200 тысяч фунтов в неделю не будет, утверждает Daily Mail.

10. НБА. «Бруклин» одолел «Майами», «Кливленд» обыграл «Финикс». Другие результаты – здесь.

11. Отступные форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского для «Зенита» – 200 млн рублей, для других клубов – 1 млрд. Его смогут выкупить через 1,5 года.

12. Трансферные новости. «МЮ» и «Арсенал» могут купить Абрахама летом. При этом «Юнайтед» отказался от аренды Феликса из-за высокой цены, но есть интерес к Депаю. «Арсенал» же готов арендовать Феликса за 5 млн фунтов с правом выкупа не дороже 70 млн. «Барсе» и лично Хави интересен хавбек Марокко Унаи, но денег на его трансфер нет. Другие трансферное новости читайте в ленте тега.

13. Олимпийская чемпионка Камила Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной.

14. Пишут, что нападающий «Реала» Карим Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что главный тренер Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой. У них был конфликт.

15. Криштиану Роналду снял 17 комнат в 99-этажном небоскребе в Эр-Рияде. Стоимость проживания на месяц – более 250 тысяч фунтов. Кстати, после его перехода 10 млн пользователей подписались на инстаграм «Аль-Насра».

16. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 82-ю победу на этапах Кубка мира по горным лыжам. Она повторила достижение Линдси Вонн.

Цитаты дня.

«Их будущее – быть частью режима и получать за критику по 15 лет тюрьмы. Из норвежцев тоже многие не протестовали бы». Экс-глава комитета FIS о российских лыжниках

Тренер «Сеуты» Ромеро о Хави: «После матча увидим, кому повезло больше. Он не знает, сколько сил нужно потратить, чтобы быть здесь, – его путь был проще»

«Спартак» – мировой бренд, все его знают, а «Зенит» – нет, это проект «Газпрома». Кавазашвили о клубах

Антон Бабиков: «Критиковать нельзя, но хочу сказать СБР, что надо делать больше в плане медиа. Будто у нас есть что скрывать»

Рио Мавуба: «Надоело слушать критику в адрес Роналду. Он великий игрок»

«Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?» Глава FFF о Зизу в сборной Франции

«У нас есть избранный народом президент. Если в Норвегии действительно режим, то надеюсь, вы примете мои соболезнования». Степанова – на слова Ульванга о политике