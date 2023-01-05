Шамиль Газизов: «Уфа» закрыла все долги, этот сезон доиграем. Хотим вернуться в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Уфа Шамиль Газизов деньги Футбол

Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении «Уфы».

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем сотрудникам клуба сообщили о сокращениях, если ситуация не изменится.

«До Нового года мы закрыли все долги. Сейчас у клуба нет долгов, кроме долга региональному фонду. В «Уфу» пришли новые учредители в лице Минспорта, города Уфы и фонда социальных программ. Проблемы у нас действительно были, но они постепенно уходят. Надеюсь только на лучшее.

Могу точно сказать, что этот сезон «Уфа» доиграет. Я верю, что клуб не только доиграет сезон, но будет и дальше существовать, прогрессировать. Однозначно, мы ставим задачу вернуться в Мир РПЛ, никаких сомнений», – заявил генеральный директор «Уфы».

После 20 туров «Уфа» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 16-е место.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sweet_blondie228
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Korney
А зачем возвращаться?что бы к декабрю снова быть на грани банкротства?!
Так новый ТВ контракт же, теперь можно спокойно играть в РПЛ без бюджетных денег.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
загидуллин азат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Геннадий Тимченко
С 16-го места вернуться❓а не звиздит❔🤔
Уфа должна быть в рпл!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lovec23
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Увидеть Париж и умереть !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Роман Сафин
Так он и не говорил что в этом сезоне вернутся.
А, то есть когда-нибудь❓извини, что неправильно понял🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И швырнул перчатку)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Сафин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Геннадий Тимченко
С 16-го места вернуться❓а не звиздит❔🤔
Так он и не говорил что в этом сезоне вернутся.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С 16-го места вернуться❓а не звиздит❔🤔
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вернутся? А ради чего.?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Korney
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А зачем возвращаться?что бы к декабрю снова быть на грани банкротства?!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий