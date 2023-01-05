Шамиль Газизов: «Уфа» закрыла все долги, этот сезон доиграем. Хотим вернуться в РПЛ»

рассказал о финансовом положении «Уфы».

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем сотрудникам клуба сообщили о сокращениях, если ситуация не изменится.

«До Нового года мы закрыли все долги. Сейчас у клуба нет долгов, кроме долга региональному фонду. В «Уфу» пришли новые учредители в лице Минспорта, города Уфы и фонда социальных программ. Проблемы у нас действительно были, но они постепенно уходят. Надеюсь только на лучшее.

Могу точно сказать, что этот сезон «Уфа» доиграет. Я верю, что клуб не только доиграет сезон, но будет и дальше существовать, прогрессировать. Однозначно, мы ставим задачу вернуться в Мир , никаких сомнений», – заявил генеральный директор «Уфы».

После 20 туров «Уфа» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 16-е место.