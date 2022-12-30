Эрлинг Холанд: «У меня были проблемы, но медштаб «Ман Сити» привел меня в порядок. Чувствую себя хорошо»

рассказал о состоянии своего здоровья.

22-летний норвежец получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд в конце октября. Из-за этого он пропустил несколько матчей перед паузой на ЧМ-2022. Холанд также не мог полноценно тренироваться во время тренировочного лагеря «Сити» в декабре.

«Я чувствую себя хорошо. У меня были каникулы, и я перезарядил свои батарейки. Я готов ко второй половине сезона – чувствую себя хорошо. Мы побеждаем – это потрясающе, и это то, что мы должны делать. Это главная цель.

Медицинский штаб очень хорошо поработал, чтобы привести мое тело в порядок. У меня были небольшие проблемы, но сейчас мне стало намного лучше», – сказал Холанд.

Завтра « » встретится с «Эвертоном» в 18-м туре .

Гвардиола о Холанде: «Если он бьет рекорды, то и «Сити» в выигрыше. Эрлинг может стать еще лучше»

Холанд после дубля «Лидсу»: «Я злился из-за пропуска ЧМ-2022. Cмотрел, как забивают и побеждают другие, и меня это подстегивало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо»

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