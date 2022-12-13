Тимур Гурцкая: «Никто не может доказать, что «Зенит» – это админресурс. Не их проблема, что «Локомотив» и ЦСКА потратили 50 млн, а «Спартак» – 40»

Тимур Гурцкая высказался о превосходстве «Зенита» над другими клубами Мир .

«Я свою позицию много раз высказывал. За последние три года появился , который разбазарил миллионов 50.

До этого столько же куда-то потратил, еще до этого – с Цорном, когда купил Крала, Тила, тоже миллионов 40. Это не проблема «Зенита».

Создался некий стереотип, который в последний год никто не может доказать, что «Зенит» – это некий административный ресурс.

Хотя в этом году ни одного матча судейским административным ресурсом не выиграл», – сказал футбольный агент в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.