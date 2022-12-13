Тимур Гурцкая: «Никто не может доказать, что «Зенит» – это админресурс. Не их проблема, что «Локомотив» и ЦСКА потратили 50 млн, а «Спартак» – 40»
Тимур Гурцкая высказался о превосходстве «Зенита» над другими клубами Мир РПЛ.
«Я свою позицию много раз высказывал. За последние три года появился «Локомотив», который разбазарил миллионов 50.
До этого ЦСКА столько же куда-то потратил, еще до этого – «Спартак» с Цорном, когда купил Крала, Тила, тоже миллионов 40. Это не проблема «Зенита».
Создался некий стереотип, который в последний год никто не может доказать, что «Зенит» – это некий административный ресурс.
Хотя «Зенит» в этом году ни одного матча судейским административным ресурсом не выиграл», – сказал футбольный агент в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».
«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.
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