Сака забил 3 гола в 3 матчах на ЧМ-2022, догнав Месси и Жиру и еще 4 игроков. Больше только у Мбаппе

Гол в ворота Сенегала стал для Букайо Сака третьим в трех матчах на .

Полузащитник и сборной догнал , Оливье Жиру, , Коди Гакпо, Альваро Морату и Эннера Валенсию.

Больше на этом чемпионате мира забил только нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого пять голов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ