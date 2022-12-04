Сака забил 3 гола в 3 матчах на ЧМ-2022, догнав Месси и Жиру и еще 4 игроков. Больше только у Мбаппе
Гол в ворота Сенегала стал для Букайо Сака третьим в трех матчах на ЧМ-2022.
Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии догнал Лионеля Месси, Оливье Жиру, Маркуса Рэшфорда, Коди Гакпо, Альваро Морату и Эннера Валенсию.
Больше на этом чемпионате мира забил только нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого пять голов.
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