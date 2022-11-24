Фабиу Коэнтрау: «Роналду многим заткнет рты на ЧМ-2022. О нем плохо говорили те, у кого и близко нет таких достижений»

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Фабиу Коэнтрау считает, что Криштиану Роналду проявит себя на ЧМ-2022.

«Многие бывшие игроки плохо говорили о Криштиану, хотя и близко не добивались того, что он. На чемпионате мира он заткнет рты многим. Вот что он должен сделать.

Роналду еще многое может предложить этому чемпионату мира. Я знаю его и понимаю, на что он способен», – сказал бывший партнер Роналду по «Реалу» и сборной Португалии.

Сегодня Португалия сыграет первый матч на ЧМ-2022 – против Ганы. Текстовая онлайн-трансляция на Sports.ru начнется в 19:00 по московскому времени.

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