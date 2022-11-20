Паоло Мальдини: «Тео изменил представление о крайнем защитнике. То, что делает он, не делает никто»

Технический директор оценил мастерство защитника .

«Если Тео проведет хотя бы треть от тех матчей, что провел за «Милан» я, он меня обойдет по голам, это совершенно ясно. Я никогда не был бомбардиром.

Я был бы счастлив, если бы он меня обошел, потому что эти голы принесли бы мне радость.

Он настоящий крайний защитник, но то, что делает он, больше не делает никто, особенно это проявляется в умении забивать, отдавать голевые передачи и смещаться в центр. В какой-то степени он изменил представление о современном крайнем защитнике.

Первый год он, казалось, ждал 70-й минуты, чтобы совершить один из своих спринтов, особенно невероятных потому, что он пробегает 70 метров с мячом перед тем, как отдать голевой пас или забить», – сказал Мальдини в эфире клубного ТВ.