Кьер о повязках One Love: «Давать за них желтые карточки совершенно нелепо. Нужно оказывать давление на ФИФА, задавать правильные вопросы»

Теги Милан серия А Италия Сборная Дании по футболу ФИФА Симон Кьер Джанни Инфантино ЧМ-2022 ЛГБТ дискриминация Футбол

Симон Кьер высказался о запрете повязок One Love на матчах ЧМ-2022.

«Я должен быть очень осторожен в высказываниях... Но давать за ношение повязки желтую карточку совершенно нелепо, тем более, я уже носил ее в матчах против Хорватии и Франции [в Лиге наций]. Я не могу рисковать, особенно на чемпионате мира, это может навредить моей команде.

Думаю, теперь мы должны оказывать давление на ФИФА, задавать правильные вопросы.

Все мы видели пресс-конференцию президента [Инфантино] несколько дней назад. Мне кажется, всем понятно, что мы об этом думаем», – сказал капитан сборной Дании.

ФИФА запретила Кейну, Ван Дейку и капитанам еще 4 сборных повязки One Love. Грозили желтой на 1-й секунде

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