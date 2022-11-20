Сенегал — Нидерланды — 0:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 21.11.2022

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Завершился матч 1-го тура в группе A между сборными Сенегала и Нидерландов. Игра характеризовалась атаками с обеих сторон, однако в концовке встречи сборная Нидерландов вырвала победу со счётом 0:2.

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Счет открыл на 84-й минуте Коди Гакпо после навеса Френки де Йонга, а на 9-й компенсированной минуте второго тайма Дави Классен удвоил преимущество «оранжевых» благодаря успешной контратаке.

Видеообзор матча Сенегал – Нидерланды

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