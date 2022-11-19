«Дзюба может грезить европейскими чемпионатами, но «Сочи» – единственный нормальный вариант. В России больше никто не возьмет». Широков об Артеме

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Роман Широков считает переход в «Сочи» оптимальным решением для форварда Артема Дзюбы.

«Единственная команда, которая на что-то претендует и может себе позволить пригласить Дзюбу, – это «Сочи». В России больше никто не позовет. Пойдет ли Артем…

Мне кажется, что для Дзюбы это идеальный вариант. Да и для «Сочи» на полгода точно неплохо. Вопрос лишь в том, готов ли он сюда приехать.

Может быть, он грезит европейскими чемпионатами. Да, в Турции не совсем получилось. Может, у него есть еще какие-то варианты. Но единственный более-менее нормальный вариант, который лично я для себя представляю, – это «Сочи», – отметил бывший полузащитник сборной России.

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