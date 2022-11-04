«Суперлига разрушит возможность превращать мечту в реальность, что мы видели на примерах «Лестера», «Порту», «Боруссии». Ла Лига раскритиковала турнир

Ла Лига выпустила видео с критикой проекта .

В число организаторов Суперлиги входят две испанские команды – и . Вместе с ними над проектом работает .

«Суперлига бахвалится тем, что создает более захватывающий турнир, однако на деле то, что она пытается предложить, это регулярные матчи одних и тех же соперников, что превратит исключительные события в рядовые.

Стимул будет ниже, чем в еврокубках, где мы можем наблюдать всевозможные сюрпризы, невиданные противостояния в плей-офф и незабываемые эмоции.

Также Суперлига разрушит возможность превращения мечты в реальность, что мы наблюдали на примерах выдающихся достижений , , , , «Ромы», , Дортмунд и многих других в Лиге чемпионов.

Организаторы Суперлиги должны уважать волю болельщиков и граждан. Совет Европы уже выступил против Суперлиги, а Европарламент выступил в поддержку открытой, демократической модели, основанной на меритократии», – сказано в видео.