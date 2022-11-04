«Суперлига разрушит возможность превращать мечту в реальность, что мы видели на примерах «Лестера», «Порту», «Боруссии». Ла Лига раскритиковала турнир

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Ла Лига выпустила видео с критикой проекта Суперлиги Европы.

В число организаторов Суперлиги входят две испанские команды – «Реал» и «Барселона». Вместе с ними над проектом работает «Ювентус».

«Суперлига бахвалится тем, что создает более захватывающий турнир, однако на деле то, что она пытается предложить, это регулярные матчи одних и тех же соперников, что превратит исключительные события в рядовые.

Стимул будет ниже, чем в еврокубках, где мы можем наблюдать всевозможные сюрпризы, невиданные противостояния в плей-офф и незабываемые эмоции.

Также Суперлига разрушит возможность превращения мечты в реальность, что мы наблюдали на примерах выдающихся достижений «Порту», «Лестера», «Вильярреала», «Монако», «Ромы», «Лидса», «Боруссии» Дортмунд и многих других в Лиге чемпионов.

Организаторы Суперлиги должны уважать волю болельщиков и граждан. Совет Европы уже выступил против Суперлиги, а Европарламент выступил в поддержку открытой, демократической модели, основанной на меритократии», – сказано в видео.

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