Славиша Йоканович: «Тюкавин – один из самых талантливых российских форвардов и будущее «Динамо». Сейчас первый выбор – Смолов»

высказался об игровой практике Константина Тюкавина.

– Насколько Константин Тюкавин правильно реагирует на то игровое время, что вы ему даете?

– Да, сейчас для меня первым выбором является , а вторым – Тюкавин. При этом мы провели 18 матчей, и в 17 из них Костя принял участие.

Он является одним из самых талантливых российских форвардов и будущим нашего клуба. С ним нет никаких проблем, он всегда очень усердно работает на тренировках и готов помочь команде в любой момент матча.

Уверен, что он будет прогрессировать дальше. Если бы Тюкавин играл больше Смолова, вы бы, наверное, задали тот же вопрос. Конечно, все хотят играть как можно больше.

Также у нас в команде есть Грулев, который является центральным нападающим, но я не могу всех поставить на эту позицию. При том что в штрафной площади он действует чуть ли не лучше всех в команде. Поэтому я пытаюсь находить возможность смещать его туда, – сказал главный тренер .