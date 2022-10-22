Роналдо: «Анчелотти – лучший человек в истории футбола с отрывом. Его все любят, как тренер он невероятен»

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Роналдо назвал Карло Анчелотти лучшим человеком в истории футбола.

«Для меня Карло – с большим отрывом лучший человек из тех, кто когда-либо был в мире футбола. Он друг для всех, не только для меня. Его все любят, и как тренер он невероятен – благодаря своим качествам, дальновидности, способности понимать игроков.

Он заслуживает всего, что выиграл, за свой профессионализм и характер», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии в интервью La Gazzetta dello Sport. 

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