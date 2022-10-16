Давид Де Хеа: «Хочу надолго остаться в «МЮ», побить рекорды и постараться взять трофеи»

Вратарь Давид Де Хеа хочет продолжить выступать за «Манчестер Юнайтед».

«Это мой клуб, я хорошо себя тут чувствую. Я хорошо играю и, думаю, могу провести еще много сезонов. Я чувствую уверенность.

Конечно, мне бы хотелось остаться тут надолго и побить рекорды, помочь молодежи и постараться завоевать трофеи», – заявил Де Хеа.

Испанец выступает за с 2011 года и за это время выиграл , Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии (трижды). С его статистикой можно ознакомиться здесь.

В «МЮ» думают, активировать ли опцию продления контракта с Де Хеа до 2024-го. Клуб может подписать Пикфорда, если Давид уйдет бесплатно