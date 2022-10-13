Форвард «Виктории» Климент о голе «Баварии»: «Если вы не играете в Бундеслиге, можете забить им только один раз в жизни»

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Ян Климент высказался о своем голе в матче с «Баварией» (2:4) в Лиге чемпионов.

«Каково это – забивать «Баварии»? Если вы не играете в Бундеслиге, вы можете забить им только один раз в жизни. Конечно, я доволен этим, а также тем, что вернулся после травмы.

Мы довольны нашей игрой во втором тайме, но все равно разочарованы, потому что проиграли». – сказал нападающий «Виктории» из Пльзеня.

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