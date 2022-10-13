Нагельсманн после 4:2 с «Викторией»: «12 очков в 4 матчах самой сложной группы, мы в 1/8 финала. Уверен, что «Бавария» вернется на победный путь и в Бундеслиге»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Викторией».

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 4:2 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов и гарантировала себе выход в плей-офф.

«Всегда приятно побеждать на выезде. 12 очков в 4 матчах самой сложной группы, мы в 1/8 финала. Теперь мы хотим выйти из группы с 1-го места.

Эта победа дает нам необходимое спокойствие перед игрой с «Фрайбургом» в воскресенье. Это была наша цель, и мы ее достигли.

«Мы всегда создаем невероятное количество моментов. Иногда забиваем 4, как сегодня, а иногда мы плохо реализуем свои моменты, как в игре с «Дортмундом». Ребята сосредоточены и усердно работают — я уверен, что мы вернемся на победный путь и в Бундеслиге», – сказал Нагельсманн. 

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