Билич возглавил «Уотфорд». Это 9-й тренер клуба за три года

Новым тренером «Уотфорда» стал Славен Билич.

Сегодня английский клуб объявил об оставке Роба Эдвардса с поста главного тренера команды. Он успел провести 10 матчей в качестве тренера «Уотфорда».

Вместо него «Уотфорд» возглавил . Контракт с хорватом рассчитан на 18 месяцев. Он приступит к работе, когда получит разрешение на работу в Великобритании.

Предыдущим местом работы Билича был китайский «Бэйцзин Гоань». Ранее он возглавлял «Вест Бромвич», «Локомотив», «Бешикташ» и сборную Хорватии.

Отметим, что Билич – уже девятый тренер «Уотфорда» за последние три года. С сентября 2019-го с клубом успели поработать Кике Флорес, Хэйден Маллинз, Найджел Пирсон, Владимир Ивич, Хиско Муньос, Клаудио Раньери, Рой Ходжсон и Роб Эдвардс.

После 10 матчей Чемпионшипа занимает 10-е место в таблице.