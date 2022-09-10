перечислил топ-клубы, в которые он хотел бы перейти.

– До тебя в чемпионате Франции много играл Смертин, а потом перешел в «Челси». О чем сейчас мечтаешь ты?

– Конечно, всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком уровне. В тот же «Челси», «Манчестер», «Реал», «Барсу»...

– Оба «Манчестера»? «Юнайтед» в последние годы не блещет.

– Оба! «Юнайтед» все равно – топ-команда, у них такая история! Для меня это даже больший топ, чем «Сити». Но не так, чтобы я прямо думал, мечтал, на каждый матч выходил с мыслью: как бы мне так сыграть, чтобы на меня посмотрели люди из этих клубов. Просто живу сегодняшним днем и следующим матчем. Играю на свой максимум – и все.

– Читал, что ты отказался от перехода в «Вест Хэм» и еще ряд клубов. То есть попасть именно в АПЛ для тебя не принципиально?

– Попасть в АПЛ, конечно, круто, это очень сильный чемпионат. Но думаю, что там есть большая разница между первой пятеркой и командами ниже 10-12 места.

Что касается «Вест Хэма», то нельзя сказать, что я не захотел. Там не было конкретного предложения. Не дошло до того, чтобы меня спрашивали – готов перейти или нет.

– А если бы спросили – что бы ответил?

– Сложно сказать, – сказал российский полузащитник .