Александр Головин: «Всегда хочется перейти в топ-клуб – в «Челси», «МЮ», «Реал», «Барсу». Попробовать себя на таком уровне»

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Александр Головин перечислил топ-клубы, в которые он хотел бы перейти.

– До тебя в чемпионате Франции много играл Смертин, а потом перешел в «Челси». О чем сейчас мечтаешь ты?

 – Конечно, всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком уровне. В тот же «Челси», «Манчестер», «Реал», «Барсу»...

 – Оба «Манчестера»? «Юнайтед» в последние годы не блещет.

 – Оба! «Юнайтед» все равно – топ-команда, у них такая история! Для меня это даже больший топ, чем «Сити». Но не так, чтобы я прямо думал, мечтал, на каждый матч выходил с мыслью: как бы мне так сыграть, чтобы на меня посмотрели люди из этих клубов. Просто живу сегодняшним днем и следующим матчем. Играю на свой максимум – и все.

 – Читал, что ты отказался от перехода в «Вест Хэм» и еще ряд клубов. То есть попасть именно в АПЛ для тебя не принципиально?

 – Попасть в АПЛ, конечно, круто, это очень сильный чемпионат. Но думаю, что там есть большая разница между первой пятеркой и командами ниже 10-12 места.

Что касается «Вест Хэма», то нельзя сказать, что я не захотел. Там не было конкретного предложения. Не дошло до того, чтобы меня спрашивали – готов перейти или нет.

 – А если бы спросили – что бы ответил?

 – Сложно сказать, – сказал российский полузащитник «Монако».

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