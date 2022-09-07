«Крылья Советов» объявили о подписании хавбека «Коньяспора» Рахмановича. Контракт с боснийцем – на 3 года

объявили о подписании Амара Рахмановича.

28-летний полузащитник перешел в самарский клуб из . Босниец подписал контракт сроком на 3 года. Он будет играть под 20-м номером.

Рахманович – воспитанник боснийского клуба «Слобода Тулза». Он также выступал за хорватскую «Истру 1961», словенские «Копер», «Марибор» и «Целе» и боснийский «Сараево».

За «Коньяспор» хавбек играл с января 2020 года. В составе турецкого клуба он провел 61 матч, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

С подробной статистикой Рахмановича можно ознакомиться здесь.

Фото: www.kc-camapa.ru