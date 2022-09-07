Ростов — Спартак прогноз на матч 11 сентября РПЛ, прогноз на футбольный матч

Накануне каждой встречи ростовчан со красно-белыми болельщики и эксперты начинают вспоминать о спартаковском прошлом Валерия Карпина, о том, что южане для москвичей традиционно неудобный соперник, и матч с их участием может закончится с каким угодно счетом. К очному поединку команды подходят с одинаковыми показателями, обе набрали по 16 очков. Вот только «Спартак» уже два раза проиграл, а «Ростов» наряду с «Зенитом» и «Динамо» в графе «поражения» имеет ноль. В девятом туре есть более статусные вывески, к примеру ЦСКА — «Краснодар», но матч красно-белых с желто-синими явно один из самых интригующих. Он пройдет на Ростов Арене, начало в 19:45 по московскому времени.

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Предлагаемые ставки: ничья за 2.32, тотал больше 3.5 за 2.86, точный счет 2:2 за 11, обе забьют за 1.67.

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

В последнее время в отношении «Ростова» постоянно раздаются хвалебные отзывы. Команде даже прочат место в тройке по итогам сезона РПЛ. Но место в тройке прочат и «Спартаку», и ЦСКА, и «Динамо». Всем там места не хватит. Хорошо что у ростовчан адекватный тренер, который мыслит другими категориями. Задача Карпина создать боеспособный коллектив и идти от игры к игре. Так оно и происходит в этом чемпионате. Восемь матчей без поражений само по себе отличное достижение. При этом южане уже сыграли с ЦСКА, «Динамо» и «Сочи». Пара Уткин и Комличенко наводит панику на оборонительные порядки соперников. Один со стандартов подает, другой в большинстве случаев забивает. Драматичной получилось концовка предыдущего матча с «Торпедо». Ростовчане получили право на пенальти в дополнительное время, но лишь с третьей попытки смогли забить голкиперу москвичей Егору Бабурину.

Премьер-лига. 05.09.2022, «Торпедо» — «Ростов» — 0 : 1

— 0 : Кубок России. 31.08.2022, «Ростов» — «Динамо» — 2 : 0

— «Динамо» — 2 : 0 Премьер-лига. 28.08.2022, «Ростов» — ЦСКА — 0 : 0

Премьер-лига. 20.08.2022, «Ростов» — «Сочи» — 2 : 2

Премьер-лига. 14.08.2022, «Нижний Новгород» — «Ростов» — 3 : 4

Факты и цифры

Лучший бомбардир «Ростова» Николай Комличенко — 4 забитых мяча

Лучший ассистент команды Даниил Уткин — 3 голевые передачи

Самые недисциплинированные Данила Прохин и Виктор Мелехин, оба получали красные карточки, по 3 предупреждения на счету Дмитрия Полоза и Алексея Миронова

Домашняя серия ростовчан в чемпионате насчитывает 2 победы и 2 ничьи

«Спартак» (Москва)

Красно-белые в этом сезоне обрели стабильность, а вместе с ней и уверенность в своих силах. Новый главный тренер Гильермо Абаскаль поначалу воспринимался всеми как ноунейм, а теперь заставил о себе говорить футбольное сообщество в восторженных тонах. В кой-то веке в отношении «Спартака» обсуждают не скандалы, а стиль игры, ромб в центре поля, нацеленность на контратаки и так далее. Все это во многом благодаря испанцу. Трудно сказать, что ждет москвичей по итогам сезона, но если они не снизят свой уровень, то никто не удивится, если команда окажется в тройке. О первом месте речи быть не может особенно после матча последнего тура с «Зенитом». По ходу поединка стало понятно, что играют команды разного уровня и класса. Красно-белые вполне могли получить в свои ворота целую авоську мячей, но дело ограничилось двумя. Очевидно, что на длинной дистанции «Спартак» пока противостоять чемпиону не в силах. Впереди «Ростов», далеко не самый удобный соперник.

Премьер-лига. 04.09.2022, «Спартак» — «Зенит» — 1 : 2

— 1 : Кубок России. 30.08.2022, «Спартак» — «Крылья Советов» — 1 : 0

— «Крылья Советов» — : 0 Премьер-лига. 27.08.2022, «Факел» — «Спартак» — 1 : 4

— 1 : Премьер-лига. 20.08.2022, «Динамо» — «Спартак» — 1 : 0

— «Спартак» — : 0 Премьер-лига. 14.08.2022, «Спартак» — «Сочи» — 3 : 0

Факты и цифры

Лучшим бомбардиром «Спартака» и всего чемпионата является Куинси Промес — 7 забитых мячей

Больше всего голевых передач — 4 на счету Александра Соболева

Выездная серия москвичей в чемпионате состоит из 3 побед, 1 ничьи и 1 поражения

Красная карточка на счету Мацея Рыбуса, по 3 предупреждения имеют Даниил Хлусевич и куинси Промес

Прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»

«Ростов» считается преемником «Ростсельмаша». Начиная с 1992 года команды сыграли 63 матча. Более чем двукратное преимущество на стороне москвичей. Но любопытная статистика, начиная с 2012 года. За последние десять лет абсолютный паритет, команды одержали по десять побед и четырежды сыграли вничью

Победы «Ростова» — 15

Победы «Спартака» — 36

Ничьи — 12

Самая крупная победа «Ростова» — 4 : 0

Самая крупная победа «Спартака» — 5 : 1

Всегда очень сложно предсказать исход поединков между «Ростовом» и «Спартаком». Результат может быть любым, и никто не удивится победе гостей или разгрому. Одно будет точно — забитые мячи. Перед вами результаты пяти последних матчей.

Премьер-лига. 24.04.2022, «Ростов» — «Спартак» — 3 : 2

— «Спартак» — : 2 Премьер-лига. 30.10.2021, «Спартак» — «Ростов» — 1 : 1

Премьер-лига. 04.04.2021, «Ростов» — «Спартак» — 2 : 3

— 2 : Премьер-лига. 31.10.2020, «Спартак» — «Ростов» — 0 : 1

— 0 : Кубок «Матч Премьер». 01.02.2020, «Спартак» — «Ростов» — 2 : 1

Букмекеры считают, что у «Спартака» в предстоящей игре больше шансов выиграть. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ростова» — 3,10

Победа «Спартака» — 2,32

Ничья — 3,50

При поддержке родных трибун «Ростов» продлит свою беспроигрышную серию, но и красно-белые, скорее всего, не проиграют — ничья 2 : 2.

Где смотреть Ростов – Спартак