У Санчо 2 гола в 5 играх на старте сезона АПЛ. За весь прошлый чемпионат было 3 мяча

Хавбек забил 2-й гол в этом сезоне .

22-летний полузащитник открыл счет на 23-й минуте матча 5-го тура чемпионата Англии против .

На текущий момент Санчо – лучший бомбардир своей команды. За «МЮ» ранее забивали только и (по одному голу).

Санчо проводит пятый матч в текущем розыгрыше АПЛ. За весь прошлый сезон у него было три гола в 29 матчах Премьер-лиги.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию игры «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» (0:1, первый тайм).