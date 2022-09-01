У Санчо 2 гола в 5 играх на старте сезона АПЛ. За весь прошлый чемпионат было 3 мяча

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лестер Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо Футбол

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо забил 2-й гол в этом сезоне АПЛ.

22-летний полузащитник открыл счет на 23-й минуте матча 5-го тура чемпионата Англии против «Лестера».

На текущий момент Санчо – лучший бомбардир своей команды. За «МЮ» ранее забивали только Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш (по одному голу).

Санчо проводит пятый матч в текущем розыгрыше АПЛ. За весь прошлый сезон у него было три гола в 29 матчах Премьер-лиги.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию игры «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» (0:1, первый тайм).

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