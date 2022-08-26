Корейский бренд косметики стал спонсором «Спартака» из-за интервью коммерческого директора в газете

привлек спонсора благодаря интервью.

Об этом рассказал коммерческий директор «Спартака» .

– Есть история, что один из спонсоров пришел в «Спартак» благодаря вашему интервью. Как это возможно?

– В какой-то момент мы поняли, что есть возможность рассказать о клубе с помощью бизнес-изданий. Это было интервью для газеты «Ведомости. Спорт». Получилось так, что партнер прочитал и увидел, что спорт – это круто.

Эта ситуация – очередная демонстрация, что даже на нашем уровне нужно открываться и рассказывать о себе.

Кейс отличный – это был корейский бренд косметики Atomy. С ними мы планируем развиваться и дальше, – рассказал Махмутов на Форуме Taneco в Казани.