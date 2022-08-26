PARI Суперлига F стартует в Москве на Вернадке! Будут профессиональная съемка, трансляции, медиаведущий и диджей

26 августа открывается сезон PARI Суперлиги F.

Турнир продлится до 4 ноября, когда состоится финал. Матч звезд – еще одно знаковое событие – запланирован на 7 октября.

Игры примет «Вернадка Парк» в Москве.

Победители турнира получат 1 миллион рублей в качестве призовых, а команде, которая уступит в финале, достанется 500 тысяч. Еще 200 тысяч – призовые для триумфаторов матча звезд.

В турнире поучаствуют 12 команд: «Рома» (победитель первого сезона), «Селтик» (финалист первого сезона), «Квазар», «Пантеры», «Титан», «Бристоль», «Бетис», «Транслом», «Лион», «Аутсайдер», «Альянс МИРЭА», «Макарена».

Проект Лига F был создан в 2020 году Василием Уткиным и Ильей Геркусом. Организация – на высоком уровне:

– профессиональная съемка с четырех камер (и это число может даже возрасти по ходу турнира);

– в отличие от первого сезона появится студия и в ней – медийный ведущий;

– на стадионе будут бесплатный кофе, диджей, игры под музыку.

Победителем первого сезона стала команда «Рома», обыгравшая в финале «Селтик». Тогда в качестве премиальных команды получили 1 миллион и 600 тысяч рублей соответственно, а полуфиналисты – по 300 тысяч.

«Второй сезон PARI Суперлиги F стартует 26 августа. Мы сократили групповой этап, разделив турнир на две группы, и добавили ответные матчи на стадиях 1/4 финала и 1/2 финала плей-офф. По нашему мнению, это обеспечит зрителям бескомпромисную борьбу участников уже с 1-го тура.

Приглашаю всех на стадион «Вернадка парк» в пятницу, а для тех, кто не готов после трудовой недели покидать пределы дома, есть прямая трансляция. Ссылку можно найти в нашей группе «Вконтакте» и Telegram-канале», – дал комментарий генеральный директор PARI Суперлиги F Илья Геркус.