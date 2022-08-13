Сторожук про 0:0 с «Динамо»: «Обе команды не хотели отсиживаться в обороне, искали счастья у ворот»

Тренер «Краснодара» после 0:0 с «Динамо» сказал, что обе команды не хотели отсиживаться в обороне.
– Обе команды не хотели отсиживаться в обороне, все искали счастья у ворот соперника. В первом тайме нам не хватало терпения, потому что спешили с развитием или били издалека. Надо немного поработать над этими аспектами.
В некоторых моментах действовали прямолинейно, соперник просто перехватывал мячи. Но матч можно занести в актив, потому что есть моменты, которые будем оценивать с положительной стороны.
– «Динамо» глубоко оборонялось?
– Они тоже не рассчитывали на такую игру, мы их заставили так глубоко сесть. У нас были хорошие перехваты в центре поля, надо использовать это преимущество, – сказал Александр Сторожук.