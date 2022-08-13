Василенко о 0:0 с «Уралом»: «Эмоции неприятные. «Факел» рассчитывал на победу»

Главный тренер подвел итоги матча Мир с (0:0).

«Эмоции неприятные, потому что мы рассчитывали на победу, готовились к ней. В первом тайме была спешка в завершающей стадии. Мы не дали создать сопернику острых голевых эпизодов, но сами не забили.

Сегодня мы хотели выиграть, каждое очко — это зерно в общую копилку, но для нас сейчас ничья на домашнем стадионе при такой поддержке — потеря. Мы не удовлетворены.

Я бы не сказал, что у игроков была закрепощенность. Над нами каждую игру будет довлеть результат, перед каждой игрой надо готовиться на максимум вне зависимости – домашний матч или выездной.

Сейчас не тот момент, когда надо думать, что результат довлеет – он довлеет всегда, мы играем в РПЛ. Делаем упор на таких вещах, как подборы, единоборства, ошибки в простой ситуации.

Физически команда готова хорошо, изначально держали высокий темп. Когда сводит ноги, от этого никто не застрахован. Поле немного вязкое, приходилось делать дополнительные усилия, мы отдавали передачу, и она замедлялась. Была дополнительная нагрузка на опорно‑двигательную систему», – сказал .