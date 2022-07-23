«8000 иен за билет на матч с «ПСЖ», не побеждавшим в ЛЧ. Шутите?» Баннер фанатов японской «Уравы» на игре с парижанами

Теги Бавария ПСЖ высшая лига Япония Урава Ред Даймондс лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА товарищеские матчи (клубы) болельщики ахахаха Футбол

Фанаты японской «Уравы» остались недовольны ценой билетов на матч с «ПСЖ»

Перед товарищеской игрой в Японии, куда парижане приехали в рамках турне, болельщики «Уравы» вывесили баннер, где выразили недовольство ценой билетов.

«3000 иен (примерно 1281 рубль – прим. Sports.ru) на матч «Уравы» с 6-кратным победителем Лиги чемпионов – «Баварией». 

8000 иен (3417 рублей – прим. Sports.ru) за матч с «ПСЖ», не побеждавшим в ЛЧ. Шутите?» – написано на баннере.

Стоит отметить, что все билеты на матч были распроданы.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные