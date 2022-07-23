«8000 иен за билет на матч с «ПСЖ», не побеждавшим в ЛЧ. Шутите?» Баннер фанатов японской «Уравы» на игре с парижанами

Фанаты японской «Уравы» остались недовольны ценой билетов на матч с .

Перед товарищеской игрой в Японии, куда парижане приехали в рамках турне, болельщики вывесили баннер, где выразили недовольство ценой билетов.

«3000 иен (примерно 1281 рубль – прим. Sports.ru) на матч «Уравы» с 6-кратным победителем Лиги чемпионов – «Баварией».

8000 иен (3417 рублей – прим. Sports.ru) за матч с «ПСЖ», не побеждавшим в ЛЧ. Шутите?» – написано на баннере.

Стоит отметить, что все билеты на матч были распроданы.