Росгвардия задержала мужчину, снимавшего тренировку «Зенита» с квадрокоптера

В Петербурге задержали мужчину, снимавшего тренировку футбольной команды с квадрокоптера.

Мужчина запустил беспилотный летательный аппарат в Удельном парке, неподалеку от тренировочного центра футбольного клуба на улице Аккуратова.

Уточняется, что речь идет о базе .

Персонал базы воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, заметив беспилотник. К объекту прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали человека, управлявшего квадрокоптером. Он был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.