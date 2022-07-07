Григорян об отстранении России: «Через какой нахрен год нас вернут? Какие 3-4 года? Вы в своем уме? Проснитесь»

не верит, что команды из России скоро вернутся в международные турниры.

Такое мнение главный тренер женского ЦСКА выразил, рассуждая о перспективе создания в России нового турнира, – Кубка РПЛ.

«Вы проснитесь, товарищи.

«Вся наша склонность к оптимизму

от невозможности представить,

какого рода завтра клизму

судьба решила нам поставить» (Григорян процитировал Игоря Губермана – примечание Sports.ru).

Вы в своем уме? На следующий год или через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живете? У вас, руководителей, мозг должен стратегически работать. Вы романтики? Через какой нахрен год нас вернут? Какие 3-4 года?

Давайте я сосредоточусь на футболе. Коль мы понимаем, что, возможно, нас отстранили от еврокубков на долгие годы, нам что сейчас нужно? Развивать наших ребят, россиян. Вы говорите о зрелищности, но какая может быть зрелищность при таком убогом исполнительском мастерстве россиян? Даже сейчас, когда все это происходит, никто не упускает шанса привезти среднего уровня иностранца. Потому что понимают, что они выше уровнем, чем наши.

Попытка провести этот — забить чем-то, но не надо забивать, надо работать. Говорят, что в АПЛ игроки топ-уровня проводят по 60-70 матчей в год, а у нас что, есть игроки топ-уровня?

Посмотрите позиции наших игроков и тренеров. Для игроков самым главным является игра и премиальные, тренировка им нахрен не нужна. Развиваться они не хотят. Для игроков 30 игр мало? Работай, что значит мало? Если у тебя в неделю два матча, как ты будешь тренировать? Конечно, хочется прийти на матч в галстуке, на пафосе. Это проще, чем работать и тренировать.

Совершенно очевидно, что в Кубке РПЛ команды не будут играть основными составами», – сказал Григорян в эфире шоу «Есть тема!».